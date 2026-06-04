SSC ने जारी किया CRPF हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का रिजल्ट, कितने उम्मीदवार अगले दौर में शामिल; यहां देखें
SSC ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जाम 2025 के पेपर-2 का परिणाम जारी कर दिया है। CRPF में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए 1722 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
ssc combined hindi translators exam 2025 paper 2 result out : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2025 के पेपर-2 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परिणाम के साथ ही उन उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए अगले चरण यानी PET/PST में शामिल होने का मौका मिलेगा।
गौरतलब है कि SSC द्वारा पेपर-1 का परिणाम 4 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। उस समय कुल 3642 उम्मीदवारों को पेपर-2 के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर 2025 को पेपर-2 का आयोजन कराया गया। पेपर-2 के प्रदर्शन के आधार पर अब उन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जिन्होंने आवेदन के दौरान CRPF में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद का विकल्प चुना था। यही उम्मीदवार अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET और शारीरिक मानक परीक्षा PST में भाग लेंगे।
यहां देखें रिजल्ट का पीडीएफ
आयोग ने तय की कट-ऑफ
SSC ने परीक्षा नोटिस के अनुसार पेपर-2 में न्यूनतम अर्हता अंक पहले से निर्धारित कर रखे थे। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक जरूरी थे। वहीं OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे। अन्य सभी आरक्षित वर्गों के लिए यह सीमा 20 प्रतिशत रखी गई थी। इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र माने गए हैं।
कुल 1722 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट
पेपर-2 के प्रदर्शन के आधार पर कुल 1,722 उम्मीदवारों को PET/PST के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। श्रेणीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो EWS वर्ग से 346 उम्मीदवार, SC वर्ग से 343 उम्मीदवार, ST वर्ग से 136 उम्मीदवार, OBC वर्ग से 588 उम्मीदवार और सामान्य वर्ग से 309 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए हैं। कटऑफ की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के लिए 60 तथा 50 अंक का स्तर रहा, जबकि EWS के लिए 50 अंक और SC एवं ST वर्ग के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए।
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्या है नियम?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि CRPF में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का पद दिव्यांगजन (PwBD/PwD) श्रेणी के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है। इसी वजह से पेपर-2 में शामिल होने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यह पद चुना था, उन्हें PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। हालांकि इससे उनकी अन्य पदों के लिए पात्रता प्रभावित नहीं होगी, यदि वे अन्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हैं।
PET/PST में असफल हुए तो क्या होगा?
SSC ने यह भी साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार PET/PST में सफल नहीं होंगे, उन्हें CRPF के सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वही उम्मीदवार परीक्षा के अन्य पदों के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी उन पदों के लिए बनी रहेगी। यानी शारीरिक परीक्षा में असफल होने का असर केवल CRPF के इस विशेष पद पर पड़ेगा।
आगे क्या करना होगा उम्मीदवारों को?
आयोग ने बताया है कि PET/PST का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अंतिम परिणाम जारी होने से पहले आयोग उम्मीदवारों से Option-cum-Preference यानी आपकी पसंद का क्रम भी मांगेगा। इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जमा नहीं करता है, तो उसे अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
अंतिम परिणाम कब आएगा?
फिलहाल केवल PET/PST के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। CRPF के सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद और परीक्षा में शामिल अन्य पदों का अंतिम परिणाम PET/PST प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किया जाएगा। इसके बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची सामने आएगी और भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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