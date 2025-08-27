SSC CHT Final Result 2024: एसएससी CHT 2024 पेपर 2 मार्क्स ssc.gov.in पर जारी, Direct Link

SSC CHT Score Card 2025 Link : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आज 27 अगस्त 2025 को एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर (SSC CHT) फाइनल रिजल्ट 2024 पेपर 2 के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं।

SSC CHT Final Result 2024 Marks Link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आज 27 अगस्त 2025 को एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर (SSC CHT) फाइनल रिजल्ट 2024 पेपर 2 के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा, 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर पेपर 2 के मार्क्स देख सकते हैं। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट 25 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में कुल 272 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

उम्मीदवार 27 अगस्त 2025 ( शाम 06:00 बजे ) से 12 सितंबर 2025 ( शाम 06:00 बजे) तक आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in/) पर अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करके अपने व्यक्तिगत मार्क्स देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड/अंकों का प्रिंटआउट ले सकते हैं, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के बाद यह उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

आयोग ने परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अभ्यर्थियों के हित में अभ्यर्थियों के मार्क्स जारी किए हैं।

SSC CHT Final Result 2024 Marks Direct Link SSC CHT Scorecard 2025: एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर (SSC CHT) पेपर 2 के मार्क्स कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको एसएससी की पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर यूजरनेम और पासवर्ड डालकर (पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) डालकर लॉग इन करना होगा।

3. इसके बाद आपको रिजल्ट/मार्क्स टैब पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने स्कोरकार्ड को ध्यान से चेक कीजिए।

6. अब आप अपने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर (SSC CHT) स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि तय समयावधि के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेंगे।