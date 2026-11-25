एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड कब होंगे जारी? ssc.gov.in पर मिलेगा डाउनलोड लिंक
SSC CHSL टियर-1 परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट। जानें किस तारीख को जारी होगा आपका एडमिट कार्ड और आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से इसे कैसे डाउनलोड करें।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग द्वारा परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल गई है। अब सभी अभ्यर्थी बेसब्री से SSC CHSL टियर-1 एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपने परीक्षा केंद्र का सटीक पता और रिपोर्टिंग समय मालूम हो सके।
किस तारीख तक जारी होगा आपका एडमिट कार्ड?
कर्मचारी चयन आयोग के निर्धारित नियमों और आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 3 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरुआती दिनों में है, उनके एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे।
जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब (Own Scribe) की सुविधा चुनी है, उनके लिए 28 नवंबर 2026 (रात 11:00 बजे) तक स्क्राइब की OTR मैपिंग पूरी करना अनिवार्य है, जिसके बाद ही उनका स्क्राइब एंट्री पास जारी होगा।
200 अंकों की होगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी लागू
SSC CHSL टियर-1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के होंगे। पूरी परीक्षा हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 60 मिनट का समय मिलेगा। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू है, इसलिए केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिनके उत्तर को लेकर आपको पूरी तरह आते हों।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध ‘Admit Card’ या ‘Candidate Login’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब SSC CHSL Tier-I Admit Card 2026 के लिंक को चुनें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें दिए गए नाम, परीक्षा केंद्र और समय को चेक करें तथा परीक्षा के दिन साथ ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
अभ्यर्थियों को यह भी याद रखना चाहिए कि परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए केवल एग्जाम सिटी स्लिप मान्य नहीं होगी, इसके लिए प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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