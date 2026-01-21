Hindustan Hindi News
SSC CHSL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Jan 21, 2026 03:02 pm IST
SSC CHSL Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) द्वारा आयोजित कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग जल्द ही टियर-1 परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी करने वाला है।

यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग पहले ही 8 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर-की जारी कर चुका है और अब उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ का बेसब्री से इंतजार है।

रिजल्ट का अनुमान और पिछले रुझान

एसएससी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो आयोग आमतौर पर परीक्षा संपन्न होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर देता है। 2024 की परीक्षा का रिजल्ट ठीक 8 सप्ताह बाद आया था। इस आधार पर परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है।

इस साल 3,131 रिक्त पदों (LDC, JSA और DEO) के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। उम्मीदवारों का चयन टियर-1 के अंकों के आधार पर टियर-2 के लिए किया जाएगा।

SSC CHSL Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इन सरल स्टेप्स को फॉलो कर अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं:

वेबसाइट: आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जाएं।

रिजल्ट टैब: होमपेज पर 'Result' सेक्शन में जाकर 'CHSL' पर क्लिक करें।

डाउनलोड: "Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 - Tier 1 Result PDF" लिंक पर क्लिक करें।

सर्च: पीडीएफ फाइल खुलने के बाद 'Ctrl+F' दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें।

आगे की प्रक्रिया: टियर-2 परीक्षा

टियर-1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टियर-2 (डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा। टियर-2 परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के तुरंत बाद अपनी टाइपिंग और टियर-2 की तैयारी तेज कर दें।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
