SSC CHSL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

संक्षेप: SSC CHSL Tier 1 Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) द्वारा आयोजित कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी हो सकता है।

SSC CHSL Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) द्वारा आयोजित कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग जल्द ही टियर-1 परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी करने वाला है।

यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग पहले ही 8 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर-की जारी कर चुका है और अब उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ का बेसब्री से इंतजार है।

रिजल्ट का अनुमान और पिछले रुझान एसएससी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो आयोग आमतौर पर परीक्षा संपन्न होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर देता है। 2024 की परीक्षा का रिजल्ट ठीक 8 सप्ताह बाद आया था। इस आधार पर परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है।

इस साल 3,131 रिक्त पदों (LDC, JSA और DEO) के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। उम्मीदवारों का चयन टियर-1 के अंकों के आधार पर टियर-2 के लिए किया जाएगा।

SSC CHSL Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इन सरल स्टेप्स को फॉलो कर अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं:

वेबसाइट: आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जाएं।

रिजल्ट टैब: होमपेज पर 'Result' सेक्शन में जाकर 'CHSL' पर क्लिक करें।

डाउनलोड: "Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 - Tier 1 Result PDF" लिंक पर क्लिक करें।

सर्च: पीडीएफ फाइल खुलने के बाद 'Ctrl+F' दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें।