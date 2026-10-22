एसएससी सीएचएसल भर्ती 2026 में आधे अभ्यर्थी साफ, 50 फीसदी कम आवेदन, चयन हुआ आसान
SSC CHSL Recruitment 2026 : इस बार एसएससी सीएचएसल के 2536 पदों के लिए महज 15.71 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यानी एक पद के लिए 620 अभ्यर्थी दावेदार हैं। जबकि 2025 की सीएचएसएल भर्ती मे एक पद के 981 दावेदार था।
SSC CHSL Recruitment 2026 : एसएससी सीएचएसल भर्ती 2026 के लिए आए बेहद कम आवेदन के आंकड़ों नें चौंका दिया है। इस बार एसएससी सीएचएसल के 2536 पदों के लिए महज 15.71 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यानी एक पद के लिए 620 अभ्यर्थी दावेदार हैं। जबकि 2025 की सीएचएसएल भर्ती मे एक पद के 981 दावेदार था। तब कुल 3131 पदों के लिए 30 लाख 69 हजार 59 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में सीटों की संख्या (2536) कम होने के कारण इस बार अभ्यर्थियों ने तुलनात्मक रूप से कम फॉर्म भरे हैं। कुछ का कहना है कि अभ्यर्थी रेलवे भर्ती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।
SSC CHSL मेंकिस वर्ष कितने पद, कितने आवेदन
2026: 2,536 पदों के लिए 15,71,342 आवेदन, यानी प्रति पद लगभग 620 दावेदार।
2025: 3,131 पदों के लिए 30,69,059 आवेदन, यानी प्रति पद लगभग 981 दावेदार।
2024: 3,712 पदों के लिए 34,55,669 आवेदन।
2023: 1,762 पदों के लिए 32,17,442 आवेदन।
2022: 4,522 पदों के लिए 32,35,474 आवेदन।
2021: 6,013 पदों के लिए 38,05,359 आवेदन।
2020: 4,726 पदों के लिए 38,98,378 आवेदन।
इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क/जूनियर सेक्रेट्रिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत विभिन्न प्रकार के 2536 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
क्या क्या अहम बदलाव
सीएचएसएल टियर परीक्षा में सेक्शनल टाइमर लागू हुआ
2025 की भर्ती में टियर 1 परीक्षा में सभी 4 विषयों (अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य जागरूकता) के कुल 100 प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलता था, जिसमें किसी भी सेक्शन पर जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। जबकि2026 की भर्ती में अब प्रत्येक विषय (Section) के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। उम्मीदवार को हर विषय का भाग निर्धारित 15 मिनट में ही हल करना होगा और समय समाप्त होते ही वह सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा।
टियर 2 परीक्षा में भी सेक्शनल टाइमर लागू होना।
परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया
भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
टियर-1 परीक्षा (कंप्यूटर आधारित):
यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न (200 अंक) होंगे:
इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज ): 25 प्रश्न (50 अंक)
जनरल इंटेलिजेंस : 25 प्रश्न (50 अंक)
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड : 25 प्रश्न (50 अंक)
जनरल अवेयरनेस : 25 प्रश्न (50 अंक)
समय अवधि: कुल 60 मिनट (प्रत्येक विषय के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर लागू रहेगा।
ऋणात्मक अंकन : प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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