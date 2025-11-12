Hindustan Hindi News
SSC CHSL Exam: SSC CHSL exam starts today tough competition in UP and Bihar how many forms
SSC CHSL Exam : एसएससी सीएचएसएल परीक्षा आज से, यूपी और बिहार में तगड़ा कॉम्पीटिशन, कितने आए फॉर्म

SSC CHSL Exam : एसएससी सीएचएसएल परीक्षा आज से, यूपी और बिहार में तगड़ा कॉम्पीटिशन, कितने आए फॉर्म

संक्षेप: SSC CHSL Exam : कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 17 विभिन्न दिवसों पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) 2025 के प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी।

Wed, 12 Nov 2025 11:25 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SSC CHSL Exam : कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 17 विभिन्न दिवसों पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) 2025 के प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 13 शहरों में 59 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 6,80,490 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आवेदनों की भरमार के चलते चयन कठिन होगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार चयनित दिवसों पर परीक्षा 10 से 11 बजे तक, 1:30 से 2:30 बजे तक और पांच से छह बजे तक की तीन पालियों में कराई जाएगी।

आगरा के तीन केंद्रों पर 35,324, बरेली तीन केंद्र 28,347, भागलपुर तीन केंद्र 37,372, गया तीन केंद्र 34,188, गोरखपुर पांच केंद्र 46,703, झांसी दो केंद्र 24,470, कानपुर दो केंद्र 46,837, लखनऊ छह केंद्र 59,988, मेरठ तीन केंद्र 44,842, मुजफ्फरपुर तीन केंद्र 44,271, पटना 15 केंद्र 1,81,261, प्रयागराज चार केंद्र 40,369 जबकि वाराणसी के सात केंद्रों पर 56,518 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

यहां होंगी भर्तियां

केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए), (पोस्टल असिस्टेंट)/(सॉर्टिंग असिस्टेंट), (डाटा इंट्री ऑपरेटर) आदि के 3131 पदों के लिए इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

एग्जाम पैटर्न

सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

-सीएचएसएल में किस वर्ष कितनी वैकेंसी

वर्ष और पद

2025 3,131

2024 3,712

2023 1,600

2022 4,726

2021 4,893

2020 5,789

2019 6,789

2018 3,259

