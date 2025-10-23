SSC CHSL : एसएससी सीएचएसल स्लॉट बुकिंग शुरू, जानें 5 नियम और कैसे करें सिटी, शिफ्ट व तिथि का चयन

संक्षेप: SSC CHSL Slot Booking : एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 टियर-1 परीक्षा की स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है। अभ्यर्थी ssc.gov.in पर जाकर अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी पसंदीदा एग्जाम सिटी, शिफ्ट व तिथि का चयन कर सकते हैं।

SSC CHSL Slot Booking : कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 टियर-1 परीक्षा की स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है। अभ्यर्थी ssc.gov.in पर जाकर अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी पसंदीदा एग्जाम सिटी, शिफ्ट व तिथि का चयन कर सकते हैं। 28 अक्टूबर तक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपनी पसंद की एग्जाम सिटी (3 चॉइस), एग्जाम डेट और शिफ्ट चुन सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल टियर-1 का आयोजन सीबीटी मोड में 12 नवंबर 2025 से होगा। आपको बता दें कि सीएचएसएल परीक्षा 2025 का आयोजन 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक होना था लेकिन नहीं हो सका। एसएससी ने इसे स्थगित करने को लेकर कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की थी।

जानें नियम 1.- एसएससी पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन के समय ऑप्शन चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में अलग-अलग तारीखों और शिफ्ट में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। कैंडिडेट्स अपनी पसंद के अनुसार किसी भी उपलब्ध तारीख पर किसी शहर में एक खास शिफ्ट चुन सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन कैंडिडेट्स ने रीजनल भाषाओं में परीक्षा देने का ऑप्शन चुना है, उनके लिए तारीखों और शिफ्ट के ऑप्शन सीमित हो सकते हैं।

2. अगर ऑप्शन चुनते समय, पहले चुने गए 3 शहरों में सभी स्लॉट पहले ही भर चुके हैं, तो कैंडिडेट को ऑप्शनल शहरों की एक लिस्ट दी जाएगी, जिसमें से कोई भी स्लॉट उपलब्ध हो, और कमीशन पूरी कोशिश के आधार पर कैंडिडेट को उस शहर के लिए स्लॉट देगा, बिना तारीख और शिफ्ट के लिए कोई खास चॉइस दिए।

3. कैंडिडेट्स एग्जाम की तारीख, शहर और शिफ्ट चुनने का अपना ऑप्शन ध्यान से चुनें, क्योंकि किसी भी बदलाव की रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट कैंडिडेट्स द्वारा खुद चुने गए चॉइस के आधार पर किया जा रहा है।

4. अगर अभ्यर्थी 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक तारीख, शहर और शिफ्ट का ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो आयोग यह मान लेगा कि ऐसे कैंडिडेट्स का एग्जाम में बैठने का कोई इरादा नहीं है।

5. ऑप्शन चुनने के प्रोसेस में उन्हें गाइड करने के लिए पोर्टल पर स्क्रीनशॉट के साथ एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा।

SSC CHSL 2025 स्लॉट चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया - SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें- https://ssc.gov.in/login

- माय एप्लीकेशन विकल्प पर जाएं।

- “Choose City, Exam Date & Shift” पर क्लिक करें।

- उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंदीदा परीक्षा तिथि और शिफ्ट चुनें।

- सूची में से अपनी परीक्षा शहर का चयन करें।

- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करें।

- सबमिट करने के बाद दोबारा स्लॉट बुकिंग सेक्शन में जाकर अपने चुने गए एग्जाम डेट व शिफ्ट डिटेल्स फिर जांचें ताकि कोई गलती न हो।

- प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा —

“Your Slot Selection is Successfully Completed.”

(आपका स्लॉट चयन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है।)

यहां होंगी भर्तियां केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए), (पोस्टल असिस्टेंट)/(सॉर्टिंग असिस्टेंट), (डाटा इंट्री ऑपरेटर) आदि के 3131 पदों के लिए इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

एग्जाम पैटर्न सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।