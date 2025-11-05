SSC CHSL Exam City OUT, Direct Link: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

संक्षेप: SSC CHSL Exam City OUT : कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी ssc.gov.in पर जाकर लॉग इन कर देख सकते हैं कि उनका एग्जाम किस शहर में है।

Wed, 5 Nov 2025 09:22 AM

SSC CHSL Exam City OUT : कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी ssc.gov.in पर जाकर लॉग इन कर देख सकते हैं कि उनका एग्जाम किस शहर में है। एसएससी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने स्लॉट सेलेक्शन का विकल्प चुना है, उन्हें उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर और तिथि आवंटित कर दी गई है। हालांकि, ऑपरेशन कठिनाइयों के कारण शिफ्ट बदल दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर दिया गया है, लेकिन एक अलग दिन/शिफ्ट में। जिन उम्मीदवारों ने 'वैकल्पिक परीक्षा शहर' चुना है, उन्हें अधिकतम सीमा तक उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने स्लॉट चयन का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें उपलब्धता के अनुसार परीक्षा शहर/तिथि/शिफ्ट आवंटित कर दी गई है। अधिकांश उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर परीक्षा शहर आवंटित कर दिया गया है। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आवेदन पत्र में दी गई प्राथमिकताओं में से परीक्षा शहर नहीं दिया गया है, वे आयोग की वेबसाइट पर फीडबैक पोर्टल के माध्यम से 08.11.2025 (रात्रि 11:00 बजे) तक अनुरोध कर सकते हैं। यदि स्लॉट उपलब्ध होंगे तो आयोग ऐसे उम्मीदवारों को फिर से आवंटित कर सकता है।

एसएससी सीएचएसएल टियर-1 का आयोजन सीबीटी मोड में 12 नवंबर 2025 से होगा। आपको बता दें कि सीएचएसएल परीक्षा 2025 का आयोजन 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक होना था लेकिन नहीं हो सका। एसएससी ने इसे स्थगित करने को लेकर कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की थी।

SSC CHSL Exam City Direct Link यहां होंगी भर्तियां केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए), (पोस्टल असिस्टेंट)/(सॉर्टिंग असिस्टेंट), (डाटा इंट्री ऑपरेटर) आदि के 3131 पदों के लिए इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

एग्जाम पैटर्न सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

-सीएचएसएल में किस वर्ष कितनी वैकेंसी वर्ष और पद

2025 3,131

2024 3,712

2023 1,600

2022 4,726

2021 4,893

2020 5,789

2019 6,789

2018 3,259

छह साल में सबसे कम आवेदन (सीएचएसएल) एग्जाम 2025 के लिए छह साल में सबसे कम आवेदन मिले हैं।

वर्षवार पदों और अभ्यर्थियों की संख्या

वर्ष पद अभ्यर्थी

2025 3131 30,69,059

2024 3712 34,55,669

2023 1762 32,17,442

2022 4522 32,35,474

2021 6013 38,05,359