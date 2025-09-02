SSC CHSL Admit Card : ssc.gov.in पर जारी होगा सीएचएसएल एडमिट कार्ड, 3131 भर्ती के लिए लाखों आवेदन
SSC CHSL Admit Card : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी होने वाला है। परीक्षार्थी अपने रीजनल एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए लोवर डिविजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए समेत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3131 वैकेंसी को भरा जाएगा। इसके लिए लाखों ने आवेदन किया है। यह वैकेंसी पिछले साल की सीएचएसएल भर्ती से कम हैं। सीएचएसएल 2024 के लिए 34,55,669 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तब 3437 पदों पर भर्ती निकली थी। इस भर्ती के लिए जुलाई 2025 में आवेदन लिए गए थे। एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 टियर I परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक किया जाएगा। वहीं, टियर I में सफल अभ्यर्थियों के लिए टियर II परीक्षा का आयोजन फरवरी-मार्च 2026 में किया जाएगा।
SSC CHSL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्धएडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें
स्टेप 3: दी गई सूची में से अपना संबंधित SSC क्षेत्र चुनें
स्टेप 4: अपना पंजीकरण आईडी/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें
स्टेप 5: सबमिट पर क्लिक करें और अपना सीएचएसएल 2025 हॉल टिकट डाउनलोड करें। इसका प्रिंटआउट ले लें।
एग्जाम पैटर्न
सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
सीएचएसएल में किस वर्ष कितनी वैकेंसी
वर्ष और पद
2025 3,131
2024 3,712
2023 1,600
2022 4,726
2021 4,893
2020 5,789
2019 6,789
2018 3,259