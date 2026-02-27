SSC CHSL 2025 Tier 1 रिजल्ट जारी, कितने उम्मीदवार हुए Tier 2 के लिए क्वालिफाई; क्या रहा कटऑफ
SSC CHSL 2025 Tier 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उम्मीदवारों को Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहां जानें कटऑफ, क्वालिफाइंग मार्क्स और आगे की प्रक्रिया।
देशभर के लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination 2025 यानी SSC CHSL 2025 Tier 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही उन उम्मीदवारों की सूची भी घोषित कर दी गई है जिन्हें अब अगले चरण Tier 2 परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा 12 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित मोड में कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होने की वजह से आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के अंकों को एक समान बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई। इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है।
क्या होता है नॉर्मलाइजेशन और क्यों किया गया लागू
जब परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान या कठिन हो सकता है। इससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान न हो, इसलिए आयोग एक तय फॉर्मूला अपनाकर अंकों को संतुलित करता है। इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है।
SSC ने पहले से प्रकाशित अपनी आधिकारिक पद्धति के अनुसार यही प्रक्रिया अपनाई और उसी के आधार पर मेरिट तैयार की गई।
न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहे
Tier 1 पास करने के लिए आयोग ने न्यूनतम अंक भी तय किए थे। सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत अंक जरूरी थे। OBC और EWS वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित थे। अन्य सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए थे। इन न्यूनतम अंकों को हासिल करना केवल पात्रता की शर्त है। असली चयन कटऑफ के आधार पर हुआ है।
अलग पदों के लिए अलग कटऑफ क्यों
SSC CHSL के तहत कई तरह की नौकरियां भरी जाती हैं जैसे
- LDC या JSA
- क्लर्क कम टाइपिस्ट
- डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO
हर पद की जिम्मेदारी अलग होती है, इसलिए आयोग ने तीन अलग सूचियां जारी कीं और हर पोस्ट के लिए अलग कटऑफ तय किया।
LDC और JSA पदों के लिए कितनी रही कटऑफ
LDC, JSA और Clerk Typist पदों के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुने गए।
- सामान्य वर्ग की कटऑफ 144.25858 रही।
- OBC की कटऑफ 143.83055 रही।
- EWS की कटऑफ 141.42492 रही।
- SC की कटऑफ 125.40250 और ST की 115.25399 रही।
इस श्रेणी में कुल 37,520 उम्मीदवारों को Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यही वह सूची है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतियोगिता देखने को मिली।
DEO साइंस स्ट्रीम के लिए ज्यादा हाई कटऑफ
DEO Grade A पद, जो खास विभागों में साइंस स्ट्रीम से जुड़े हैं, उनके लिए कटऑफ काफी ज्यादा रही।
- सामान्य वर्ग की कटऑफ 169.54438 तक पहुंच गई।
- OBC की कटऑफ 169.49507 रही।
- SC के लिए 157.72055 और ST के लिए 152.78518 तय हुई।
इस कैटेगरी में कुल 614 उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए चुने गए, जिससे साफ है कि यहां मुकाबला ज्यादा सख्त रहा।
DEO अन्य पदों के लिए अलग मेरिट
DEO के बाकी पदों के लिए अलग सूची जारी हुई। सामान्य वर्ग की कटऑफ 165.26551 रही। OBC की भी कटऑफ इसी के आसपास रही। EWS के लिए 163.76792 अंक तय हुए। SC और ST की कटऑफ क्रमशः 158.63390 और 150.43132 रही। इस सूची में कुल 1,767 उम्मीदवारों को Tier 2 के लिए योग्य घोषित किया गया।
कुछ उम्मीदवारों का रिजल्ट रोका गया
आयोग ने जानकारी दी कि 2 उम्मीदवारों का रिजल्ट डिबारमेंट या उम्मीदवारता रद्द होने के कारण प्रोसेस नहीं किया गया। इसके अलावा 10 उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। इनमें कुछ मामलों में अदालत या अन्य प्रशासनिक कारण लंबित हैं। हालांकि इन्हें अस्थायी रूप से Tier 2 में बैठने की अनुमति दी गई है।
Answer Key पर आपत्तियों के बाद बदला गया मूल्यांकन
Tier 1 परीक्षा के बाद उम्मीदवारों ने Answer Key पर कई आपत्तियां दर्ज कराई थीं। आयोग ने इन आपत्तियों की समीक्षा की और जहां जरूरी लगा वहां उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया। अंतिम मूल्यांकन संशोधित Final Answer Key के आधार पर किया गया है। आयोग जल्द ही सभी उम्मीदवारों के अंक और अंतिम उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
अब आगे क्या होगा
अब चयनित उम्मीदवारों की नजर Tier 2 परीक्षा पर है। आयोग ने बताया है कि Tier 2 परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है ताकि कोई अपडेट छूट न जाए। Tier 2 ही वह चरण होगा जहां से अंतिम चयन की दिशा तय होगी, इसलिए अब प्रतियोगिता और कड़ी होने वाली है।
