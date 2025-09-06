SSC CHSL 2025 : एसएससी सीएचएसएल में 6 साल में सबसे कम आवेदन, क्या टलेगी परीक्षा
SSC CHSL 2025 : एसएससी की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए छह साल में सबसे कम आवेदन मिले हैं। इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा टल सकती है।
SSC CHSL 2025 : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) एग्जाम 2025 के लिए छह साल में सबसे कम आवेदन मिले हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए), (पोस्टल असिस्टेंट)/(सॉर्टिंग असिस्टेंट), (डाटा इंट्री ऑपरेटर) आदि के पदों के लिए इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कोरोना काल के दौरान 2020 और 2021 में जहां क्रमश: तकरीबन 39 लाख और 38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी वहीं इस साल यह संख्या 31 लाख के अंदर सीमित रह गई है।
इस साल अभ्यर्थियों की संख्या 2023 के 32.17 लाख से भी कम है जबकि 2023 में 1762 पदों पर ही आवेदन मांगे गए थे। इस साल विज्ञापन के समय पदों की संख्या 3131 थी लेकिन आवेदन 31 लाख से भी कम हैं।
वर्षवार पदों और अभ्यर्थियों की संख्या
वर्ष पद अभ्यर्थी
2025 3131 30,69,059
2024 3712 34,55,669
2023 1762 32,17,442
2022 4522 32,35,474
2021 6013 38,05,359
2020 4726 38,98,378
क्या टलेगी परीक्षा
सीएचएसएल परीक्षा 2025 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा टल सकती है। हालांकि एसएससी ने अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है।
SSC CHSL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्धएडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें
स्टेप 3: दी गई सूची में से अपना संबंधित SSC क्षेत्र चुनें
स्टेप 4: अपना पंजीकरण आईडी/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें
स्टेप 5: सबमिट पर क्लिक करें और अपना सीएचएसएल 2025 हॉल टिकट डाउनलोड करें। इसका प्रिंटआउट ले लें।
एग्जाम पैटर्न
सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इंग्लिश लेंग्वेज (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 60 मिनट निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
सीएचएसएल में किस वर्ष कितनी वैकेंसी
वर्ष और पद
2025 3,131
2024 3,712
2023 1,600
2022 4,726
2021 4,893
2020 5,789
2019 6,789
2018 3,259