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SSC CGL Vacancy: एसएससी सीजीएल के 12256 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि

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SSC CGL Vacancy last date 2026: एसएससी सीजीएल एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 22 जून 2026 अंतिम तिथि है। ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए फौरन ऑनलाइन आवेदन करें।

SSC CGL Vacancy: एसएससी सीजीएल के 12256 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि

SSC CGL Vacancy 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से निकाली गई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 22 जून 2026 अंतिम तिथि है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में विभिन्न प्रकार के 12,256 पदों के लिए भर्ती होनी हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 (रात 11 बजे तक) है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 29 जून से 1 जुलाई की रात 11 बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सितंबर-अक्तूबर में, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज व वाराणसी और बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना व पूर्णिया में परीक्षा कराई जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता-

जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (जेएसओ) और स्टैटिस्टिकल इनवेस्टिगेटर ग्रेड-॥ को छोड़कर अन्य सभी पदों की योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (जेएसओ) - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (कक्षा 12 में गणित में न्यूनतम 60% अंक के साथ)

स्टैटिस्टिकल इनवेस्टिगेटर ग्रेड-॥ - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक की डिग्री।

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आयु सीमा-

उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 01-08-2026 से होगी।

पद -

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), असिस्टेंट, इंस्पेक्टर (CGST और सेंट्रल एक्साइज), इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर), असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर (AEO), सब-इंस्पेक्टर CBI, सब-इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, अपर डिविजन क्लर्क (UDC), टैक्स असिस्टेंट आदि।

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इन विभागों में होगी भर्ती :

केंद्रीय सचिवालय सेवा

इंटेलिजेंस ब्यूरो

रेल मंत्रालय

विदेश मामलों के मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय

चुनाव आयोग

राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)

संसदीय मामलों के मंत्रालय

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) - वित्त मंत्रालय

डाक विभाग संचार मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय

खनन मंत्रालय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) - गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

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सीजीएल टियर-1 पैटर्न

सीबीटी टाइप 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 2. जनरल अवेयरनेस, 3. क्वांटिटेटव एप्टीट्यूड और 4. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चारों सेक्शन में 50-50 अंक के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा।

चयन प्रक्रिया

स्टेज 1 टियर-।: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (योग्यता प्रकृति की)।

स्टेज 2 टियर-।।: पेपर । (सभी पदों के लिए अनिवार्य), पेपर-।। उन उम्मीदवारों के लिए जो जेएसओ के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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