SSC Vacancy : एसएससी ने CGL की वैकेंसी बढ़ाने के बाद घटाई, इस माह 3 नई बड़ी भर्तियां निकालेगा आयोग
SSC CGL Vacancy : कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ( एसएससी सीजीएल ) एग्जाम 2025 की फाइनल वैकेंसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक एसएससी सीजीएल 2025 के जरिए 15125 पदों पर भर्ती होगी।
SSC CGL Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ( एसएससी सीजीएल ) एग्जाम 2025 की फाइनल वैकेंसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक एसएससी सीजीएल 2025 के जरिए 15125 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि बीते सप्ताह शुक्रवार को एसएससी ने 15130 वैकेंसी बताई थी लेकिन अब इसमें 5 पद घटा दिए गए हैं। आयोग की 9 जून 2025 की अधिसूचना में 14582 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। यानी 543 पद बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि ने ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के 548 और पदों का अधियाचन भेजा था। एसएससी की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के अनुसार 15125 पदों में से 6459 अनारक्षित, 3834 ओबीसी, 2223 एससी, एसटी 1134, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1475 पद शामिल है। इनमें सर्वाधिक 6626 पद वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अधीक्षक के हैं।
इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के 412 जबकि टैक्स असिस्टेंट के 1294 पद शामिल हैं।वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) के 1306, इंस्पेक्टर (एक्जामिनर) के 137, इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) के 353, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 183 और टैक्स असिस्टेंट के 771 पद शामिल हैं।
13 मार्च तक भरना होगा पोस्ट प्रेफरेंस
एसएससी ने सीजीएल-2025 की टियर-टू परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों से अंतिम परिणाम से पहले पोस्ट/विभाग की विकल्प-सह-प्राथमिकता भरने को कहा है। टियर-वन का परिणाम 18 दिसंबर को घोषित हुआ था और टियर-टू 18 से 20 जनवरी तक आयोजित हुई थी। टियर-टू में शामिल अभ्यर्थी 13 मार्च तक एसएससी की वेबसाइट पर अपने लॉगिन के माध्यम से पोस्ट प्रेफरेंस भर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में प्रेफरेंस न भरने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पदों का चयन करना होगा जो उनकी दिव्यांगता के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं।
सीजीएल 2025 के तहत इन पदों पर होगी भर्ती
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पोस्टल असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सेक्शन हेड, इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर), इनस्पेक्टर एग्जामिनर, सब-इंस्पेक्टर CBI, सब-इंस्पेक्टर एनआईए, टैक्स असिस्टेंट, जेएसओ, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट व सोर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट/ अपर डिविजनल क्लर्क, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आदि।
देखें एसएससी सीजीएल 2025 की फाइनल वैकेंसी
SSC Vacancy 2026: इस महीने 3 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी
कर्मचारी चयन आयोग इस महीने में तीन भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। सबसे पहले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी होगा। इसी महीने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2026 तथा सेलेक्शन पोस्ट फेज-14 परीक्षा-2026 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इन तीनों भर्तियों के लिए अप्रैल अंत तक आवेदन होंगे जबकि इनकी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा मई में प्रस्तावित है। इनकी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा मई में प्रस्तावित है। वहीं अगले महीने तीन और भर्तियों कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा-2026, स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ एवं ‘डी’ परीक्षा 2026 तथा संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी होगा। इनके लिए मई अंत तक आवेदन लिए जाएंगे। इनकी परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच कराने की तैयारी है।
एसएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 ( SSC Calendar 2026 )
भर्ती का नाम, नोटिफिफिकेशन डेट, कब तक आवेदन, कब होगा सीबीटी
- कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, 2026 टियर-I (CBE)* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जून 2026
- जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा, 2026 पेपर-I
(CBE)* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जून 2026
- सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा, फेज-XIV, 2026 CBE* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जुलाई 2026
- कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा, 2026 टियर-I (CBE)* अप्रैल 2026 मई 2026 जुलाई – सितंबर 2026
- स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा, 2026 CBE* अप्रैल 2026 मई 2026 अगस्त – सितंबर 2026
- कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा, 2026 पेपर-I (CBE)* अप्रैल 2026 मई 2026 अगस्त – सितंबर 2026
- मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा, 2026 CBE* जून 2026 जुलाई 2026 सितंबर – नवंबर 2026
- दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2026 पेपर-I (CBE)* मई 2026 जून 2026 अक्टूबर – नवंबर 2026
- सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs), NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) में कांस्टेबल (GD) परीक्षा, 2027 CBE* सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 जनवरी – मार्च 2027
