SSC CGL Vaccancy: सीजीएल के पद घटे तो कम हो गए आवेदक

कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2025 एग्जाम में पद कम होने के साथ ही इस साल दावेदारों की संख्या भी कम हो गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में इस साल 14582 पदों पर भर्ती के लिए नौ जून से पांच जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, जूनियर एकाउंटेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए देशभर से 2815445 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। हालांकि आयोग ने आरटीआई में वर्गवार आवेदकों की संख्या नहीं दी है।

पिछले साल से तुलना करें तो 2025 की भर्ती में आवेदकों की संख्या में साढ़े आठ लाख की कमी आई है। 2024 की भर्ती में 17727 पदों के लिए देशभर से 36,73,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एसएससी ने 13 अगस्त से प्रस्तावित सीजीएल की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी।

31 वर्षवार रिक्तियां व आवेदन संख्या वर्ष रिक्त पद आवेदन (लाख में) 2016 10661 38

2017 8125 30.26

2018 11105 25.87

2019 8428 21.59

2020 7035 21.89

2021 7686 20.87

2022 36016 34.80

2023 8440 24.74

2024 17727 36.73

2025 14582 28.15