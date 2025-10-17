Hindustan Hindi News
एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कैसे करें? जानिए टॉपर्स से सक्सेस टिप्स

Fri, 17 Oct 2025 10:40 AMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
SSC CGL (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) एग्जाम सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका है, जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को लुभाता है। टियर 1 का पेपर अभी खत्म हुआ है और टियर 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। इस कड़ी टक्कर में जीत हासिल करने के लिए स्मार्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है। यहां हम टॉपर्स के एक्सपीरियंस से लिए गए प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रहे हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे।

हालांकि, किसी भी तरह के एग्जाम टिप्स पढ़ने से पहले, खुद से एक सवाल पूछो: क्या टॉपर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं या कोई स्पेशल किताबें पढ़ते हैं? हम तो कहेंगे, आपका जवाब 'नहीं' ही होगा। अगर 'हां' है, तो अभी सोच बदल लीजिए। हार मानने वाले को कभी जिताया नहीं जा सकता है। इसलिए, इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त खुद को टॉपर समझना बहुत जरूरी। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता-पहाड़ की भी हद होती है, आसमान का भी किनारा। इसे टॉपर वाली सोच से पढ़ें, क्योंकि कोई आपसे बेहतर नहीं है।

जीत का पहला स्टेप: टॉपर वाली सोच

सबसे पहले, कॉन्फिडेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। टॉपर अमित जैन (AIR 1, 2016) कहते हैं, 'SSC CGL तुम्हारा है, बाकी सब तो बस फॉर्मेलिटी' रोज सुबह आईने में देखकर बोलो, 'मैं टॉपर बनूंगा' ये सोच आपको थकान से बचाएगी। सच्चाई भी यही है कि हर टॉपर कभी बिगिनर था। 2025 के टियर 2 के लिए अभी से जोर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आप आधी रेस तो जीत चुके हैं।

सिलेबस और प्लान: मजबूत बेस

पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लें। टियर 2 के एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना होगा। अमित जैन की सलाह: "वीकली स्टडी प्लान बनाएं। रोज 6-8 घंटे पढ़ाई करें, जिसमें 2 घंटे रिवीजन हो।" कमजोर टॉपिक्स ढूंढना और पिछले साल के पेपर सॉल्व करें। करेंट अफेयर्स के लिए 'द हिंदू' न्यूजपेपर पढ़ें। बुक्स: मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, इंग्लिश के लिए Wren & Martin। Testbook या Olive board जैसे ऐप्स से फ्री मटेरियल यूज कर सकते हैं। टियर 2 के लिए एडवांस्ड टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर रोज 3 घंटे का समय देना चाहिए।

टॉपर्स के सीक्रेट टिप्स: असल रणनीति

टॉपर्स की स्टोरीज सुनकर जोश आता है। राहुल पारीक ने 2023 में AIR 13 हासिस किया। उनका टिप्स: 'डेली मॉक टेस्ट दें और एनालिसिस करें। गलतियों से सीखें, न कि दोहराएं।' टियर 2 का एक मॉक डेली रोजाना दें, स्कोर 150+ रखें निशू, जो तीसरे अटेम्प्ट में पास हुईं, कहती हैं, 'कमजोर जगहों पर फोकस करें। मैथ्स में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को सॉलिड बनाएं। इंग्लिश के लिए रोज 50 नए वर्ड्स सीखें। एक्स्ट्रा टिप्स: टाइम मैनेजमेंट-मैथ्स को 40 मिनट में फिनिश करें। फॉर्मूला की शॉर्ट नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट करें। ग्रुप स्टडी ठीक है, लेकिन अकेले पढ़ाई उससे भी अच्छा होता है। अमित जैन कहते हैं सोशल मीडिया छोड़ दें और पूरा फोकस तैयारी पर दें।

टियर 2 का एग्जाम पास कर टॉपर बनें

चैंपियन की तरह सोच रखने वाले का टॉपर बनना बिल्कुल आसान है। राहुल और निशू की कहानियां साबित करती हैं—कंसिस्टेंसी ही AIR दिलाती है। 2025 टियर 2 में 80 फीसदी सिलेक्टेड कंसिस्टेंट वाले थे। पढ़ाई के साथ मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए योग और व्यायाम का सहारा लें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से परीक्षा में सफलता हासिल कर लेंगे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
SSC CGL Ssc Cgl Result
