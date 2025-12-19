Hindustan Hindi News
SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 घोषित, 18-19 जनवरी 2026 को होगी परीक्षा

संक्षेप:

SSC CGL टियर-2 परीक्षा 18-19 जनवरी 2026 को होगी। 1.39 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी की दौड़ का निर्णायक मोड़ साबित होगा।

Dec 19, 2025 09:56 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने बहुप्रतीक्षित SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 का ऐलान कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद जारी हुए इस शेड्यूल से उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को आखिरी रूप दे सकते हैं। आयोग के मुताबिक, टियर-2 परीक्षा 18 और 19 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 आउट

SSC ने यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस के जरिए साझा की है। टियर-1 परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवार ही टियर-2 परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस चरण में कुल 1.39 लाख से अधिक उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जो विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 6196 उम्मीदवार जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए, 2781 उम्मीदवार स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-2 पद के लिए और 1,30,418 उम्मीदवार अन्य पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।

SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 : दो दिन में होगी परीक्षा, कई चरणों से गुजरेंगे उम्मीदवार

SSC CGL टियर-2 परीक्षा दो दिनों में आयोजित की जाएगी और इसमें कई पेपर व सेक्शन शामिल होंगे। पहला दिन 18 जनवरी 2026 को निर्धारित है, पहले दिन ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें निम्नलिखित पेपर और सेक्शन होंगे:

पेपर-1

  • सेक्शन-1: गणितीय योग्यता, तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता
  • सेक्शन-2: अंग्रेजी भाषा व समझ, सामान्य जागरूकता
  • सेक्शन-3: कंप्यूटर ज्ञान

पेपर-2

  • सांख्यिकी (केवल संबंधित पदों के लिए)

दूसरा दिन 19 जनवरी 2026 को निर्धारित हैं, दूसरे दिन उम्मीदवारों को डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट (DEST) में शामिल होना होगा, जो पेपर-1 के सेक्शन-4 के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, लेकिन चयन में इसकी अहम भूमिका रहेगी।

यहां देखें आयोग का नोटिस

SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 : एडमिट कार्ड को लेकर अहम जानकारी

SSC CGL टियर-2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें और परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें।

SSC CGL Tier 2 Exam Date 2025 : उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अब जब परीक्षा की तारीख साफ हो चुकी है, तो उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रिवीजन पर पूरा फोकस करें, मॉक टेस्ट दें और समय प्रबंधन पर खास ध्यान दें। टियर-2 परीक्षा चयन की दिशा तय करने वाला चरण है, इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई भारी पड़ सकती है।

