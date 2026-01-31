SSC CGL Tier 2 Answer Key जारी, स्कोर जांचें, जानें आपत्ति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया

संक्षेप: एसएससी ने सीजीएल टियर-2 परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है, उम्मीदवार 3 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

SSC CGL Tier 2 Answer Key: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी एसएससी सीजीएल टियर-2 परीक्षा 2025 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने टियर-2 की परीक्षा दी थी, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने दिए गए जवाबों का मिलान कर सकते हैं और परिणाम से पहले अपने संभावित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं।

उत्तर कुंजी जारी होने के साथ-साथ आयोग ने हर उम्मीदवार की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध करा दी है। इससे परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और अभ्यर्थियों को यह साफ-साफ समझ आता है कि उन्होंने किस प्रश्न में क्या उत्तर चुना था और आयोग ने किस विकल्प को सही माना है।

कैसे डाउनलोड करें एसएससी सीजीएल टियर-2 उत्तर कुंजी उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर उपलब्ध लॉग-इन विकल्प पर क्लिक करने के बाद उन्हें अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

लॉग-इन करने के बाद उम्मीदवारों को अपने एग्जाम डैशबोर्ड में जाना है। यहां एसएससी सीजीएल टियर-2 उत्तर कुंजी से जुड़ा लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही प्रोविजनल उत्तर कुंजी और उम्मीदवार की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर खुल जाएगी। उम्मीदवार चाहें तो इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

स्कोर का अनुमान लगाने में कैसे मदद करेगी उत्तर कुंजी प्रोविजनल उत्तर कुंजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उम्मीदवार अपने सही और गलत जवाबों का आकलन कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न के अनुसार अंक जोड़-घटा कर अभ्यर्थी अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि वे अगले चरण या अंतिम चयन की दौड़ में कहां तक पहुंच सकते हैं।

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल अनुमानित स्कोर होता है। अंतिम परिणाम आयोग द्वारा जारी की जाने वाली फाइनल उत्तर कुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही घोषित किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज करने का मौका, जानें पूरी प्रक्रिया आयोग ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी खोल दी है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या उत्तर कुंजी में त्रुटि है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ठोस और सही तर्क के साथ ही आपत्ति दर्ज करें। हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा। बिना पुख्ता आधार के की गई आपत्तियों को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

आपत्तियों की जांच के बाद क्या होगा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की आयोग द्वारा गहन समीक्षा की जाएगी। विषय विशेषज्ञों की टीम हर आपत्ति की जांच करेगी और यदि किसी उत्तर में सुधार की जरूरत पाई जाती है, तो उसे अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल किया जाएगा।

आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसएससी फाइनल उत्तर कुंजी जारी करेगा। इसी फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों के लिए यह चरण बेहद अहम माना जाता है।

आगे की अपडेट के लिए क्या करें उम्मीदवार एसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट, जैसे फाइनल उत्तर कुंजी, टियर-2 का परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें और किसी भी अफवाह या अनधिकृत जानकारी पर भरोसा न करें।