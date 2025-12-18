SSC CGL Tier-1 Result 2025 में ट्विस्ट, इतने उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक; कई की उम्मीदवारी रद्द
SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 जारी हुआ है लेकिन 49 उम्मीदवारों का नतीजा कानूनी कारणों से रोका गया। 5 की उम्मीदवारी रद्द कर दी है वहीं अब चयनित उम्मीदवार टियर-2 की तैयारी करें।
SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जहां एक ओर खुशी की खबर आई, वहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए यह नतीजा फिलहाल अधूरा रह गया। कर्मचारी चयन आयोग ने साफ किया है कि 49 उम्मीदवारों का रिजल्ट अलग-अलग कानूनी कारणों और कोर्ट मामलों के चलते अभी रोका गया है। इसके अलावा 5 उम्मीदवारों के नतीजे डिबारमेंट या उम्मीदवारी रद्द होने की वजह से प्रोसेस ही नहीं किए गए हैं।
कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL टियर-1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जानी है। रिजल्ट जारी करते हुए आयोग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस में बताया कि सभी उम्मीदवारों का परिणाम एक साथ जारी नहीं किया गया है। कुछ मामलों में आयोग को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जिसके चलते नतीजों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है।
SSC CGL Tier-1 Result 2025 : 49 उम्मीदवारों का रिजल्ट क्यों रोका गया
आयोग के अनुसार, 49 उम्मीदवारों के मामले कोर्ट में लंबित हैं या उनसे जुड़े अन्य कानूनी पहलू अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाए हैं। ऐसे मामलों में SSC तब तक अंतिम निर्णय नहीं लेता, जब तक संबंधित अदालत या सक्षम प्राधिकरण से स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता। इन उम्मीदवारों का रिजल्ट भविष्य में जारी किया जाएगा या नहीं, यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के नतीजे पर निर्भर करेगा। आयोग ने साफ किया है कि यह रोक स्थायी नहीं है, लेकिन फिलहाल इन उम्मीदवारों को अगले चरण में शामिल नहीं किया गया है।
SSC CGL Tier-1 Result 2025 : 5 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी क्यों हुई रद्द
SSC ने यह भी बताया कि 5 उम्मीदवारों के नतीजे प्रोसेस नहीं किए गए, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी पहले ही रद्द की जा चुकी है। इसके पीछे कारण डिबारमेंट, गलत जानकारी देना, नियमों का उल्लंघन या परीक्षा से संबंधित गंभीर अनियमितताएं हो सकती हैं। डिबारमेंट की स्थिति में उम्मीदवार को तय अवधि या स्थायी रूप से SSC की परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में परिणाम जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
SSC CGL Tier-1 Result 2025 : बाकी उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब
जिन उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट सूची में शामिल है, वे अब SSC CGL टियर-2 परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। आयोग जल्द ही टियर-1 का डिटेल्ड स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर की भी जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आगे की तैयारी करें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।