SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 जारी, 14582 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों की किस्मत तय; ऐसे देखें स्कोरकार्ड

संक्षेप:

SSC CGL Tier 1 Result 2025 OUT :  एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट 2025 जारी हो चुका है। उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर स्कोरकार्ड, कटऑफ और चयन स्थिति जांच सकते हैं।

Dec 18, 2025 06:42 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
SSC CGL Tier 1 Result 2025 OUT : केंद्र सरकार में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 14582 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड, कटऑफ और चयन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

SSC CGL टियर-1 परीक्षा का पूरा विवरण

SSC CGL टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। यह परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस बार परीक्षा में देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।

SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर SSC CGL टियर-1 रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें

3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें

4. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड और कटऑफ दिखाई देगा

5. रिजल्ट को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें

रिजल्ट पीडीएफ में चयनित उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, अभिभावक का नाम, श्रेणी और प्राप्त अंक दिए गए हैं।

कटऑफ भी जारी

एसएससी ने अलग-अलग पोस्ट ग्रुप और कैटेगरी के लिए कटऑफ अंक जारी किए हैं। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कटऑफ अलग-अलग रखी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पोस्ट ग्रुप के अनुसार कटऑफ को ध्यान से देखें, ताकि यह साफ हो सके कि वे अगले चरण के लिए योग्य हैं या नहीं।

रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जो उम्मीदवार SSC CGL टियर-1 में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब टियर-2 परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आयोग जल्द ही फाइनल आंसर की और टियर-1 का डिटेल्ड स्कोरकार्ड भी जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड भविष्य की प्रक्रिया के लिए संभालकर रखें।

एसएससी सीजीएल से कहां मिलती है नौकरी?

SSC CGL परीक्षा केंद्र सरकार की सबसे अहम और प्रतिष्ठित भर्तियों में गिनी जाती है। इस परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति की जाती है। हर साल लाखों ग्रेजुएट युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें न केवल नौकरी की स्थिरता होती है बल्कि सम्मान, वेतन और प्रमोशन के बेहतर अवसर भी मिलते हैं।

चार चरणों में आयोजित होती है परीक्षा

SSC CGL परीक्षा चार चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें टियर-1, टियर-2, टियर-3 (कुछ वर्षों में हटाया गया) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टियर-1 परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता, गणित और अंग्रेजी/हिंदी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा क्वालिफाइंग कम मेरिट आधारित अधिक होती है, क्योंकि इसी के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

प्रमुख हैं ये पद

SSC CGL के जरिए जिन प्रमुख पदों पर भर्ती होती है, उनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट और अपर डिविजन क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की सेवा में काम करने का अवसर मिलता है।

