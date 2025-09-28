SSC CGL re-exam 2025 will be held on October 14, and the answer key will be released on this date SSC CGL Exam 2025: 14 अक्टूबर को होगी एसएससी सीजीएल पुनःपरीक्षा, इस दिन आएगी आंसर-की, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC CGL re-exam 2025 will be held on October 14, and the answer key will be released on this date

SSC CGL Exam 2025: 14 अक्टूबर को होगी एसएससी सीजीएल पुनःपरीक्षा, इस दिन आएगी आंसर-की

SSC CGL Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 14 अक्टूबर, 2025 को एसएससी सीजीएल पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। एसएससी सीजीएल की आंसर की विंडों 15 अक्टूबर, 2025 को ओपन की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 12:31 PM
share Share
Follow Us on
SSC CGL Exam 2025: 14 अक्टूबर को होगी एसएससी सीजीएल पुनःपरीक्षा, इस दिन आएगी आंसर-की

SSC CGL Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 14 अक्टूबर, 2025 को एसएससी सीजीएल पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिनकी परीक्षा 26 सितंबर, 2025 को मुंबई आग की घटना से प्रभावित हुई थी। आधिकारिक नोटिस एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर देखा जा सकता है।

बाकी सभी केंद्रों के लिए परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। इस परीक्षा के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। एसएससी सीजीएल परीक्षा 126 शहरों में फैले 255 केंद्रों पर 15 दिनों में 45 शिफ्टों में आयोजित की गई थी।

एसएससी सीजीएल की आंसर की विंडों 15 अक्टूबर, 2025 को ओपन की जाएगी। आंसर की के साथ ही आपत्ति विंडो भी खुलेगी। अभ्यर्थी आंसर की को चेक कर सकते हैं और यदि कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा।

प्रोविजनल आंसर की से संबंधित अभ्यावेदनों को चेक किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। फाइनल आंसर-की का उपयोग कंप्यूटर-आधारित परीक्षा रिजल्ट को तैयार करने के लिए किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

एसएससी सीजीएल् टियर-1 2025 प्रोविजनल आंसर की कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए "एसएससी सीजीएल टियर-1 2025 प्रोविजनल आंसर की लिंक" पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी लॉग इन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आंसर की ओपन हो जाएगी।

5. अब आप ध्यान से आंसर की चेक कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

SSC CGL Exam Date SSC CGL
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।