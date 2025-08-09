SSC CGL Postponed : एसएससी सीजीएल 2025 की पहले चरण की भर्ती परीक्षा स्थगित, जानें अब कब होगा एग्जाम
SSC CGL Postponed : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। अन्य भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल भी जल्द जारी होगा।
SSC CGL Postponed : परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रतियोगी छात्रों के आक्रोश का सामना कर रहे कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है ताकि नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सके।
24 जुलाई से दो अगस्त के बीच आयोजित सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा 2025 के दौरान तकनीकी व अन्य कारणों से कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। डेटा विश्लेषण में पता चला कि लगभग 55 अभ्यर्थियों के डेटा में खामियां हैं। आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को 29 अगस्त को पुनः परीक्षा में शामिल होने का मौका देने का निर्णय लिया है। इन अभ्यर्थियों की 24 जुलाई से दो अगस्त के बीच दी गई परीक्षा मान्य नहीं होगी और नई परीक्षा ही अंतिम मानी जाएगी।
बिहार में तकनीकी खामियों से रुक गई परीक्षा, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C, D की पहली शिफ्ट रद्द
बिहार के भागलपुर स्थित महर्षि मेही ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर 8 अगस्त को आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती पहली शिफ्ट की परीक्षा तकनीकी दिक्कतों के चलते रद्द कर दी गई है। अब इस शिफ्ट के उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D पदों के लिए आयोजित परीक्षा की पहली शिफ्ट को ऑपरेशनल चैलेंजेस यानी तकनीकी खामियों की वजह से कैंसिल किया गया है। यह परीक्षा 8 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख और केंद्र की घोषणा जल्द ही की जाएगी।