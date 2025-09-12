SSC CGL : एसएससी सीजीएल परीक्षा पहली बार लैपटॉप पर, 28 लाख दावेदार, चेयरमैन का अभ्यर्थियों ने नाम खत

SSC CGL Exam : एसएससी सीजीएल पहली बार चुनिंदा केंद्रों, विशेषकर कोलकाता में, परीक्षा लैपटॉप पर कराई जाएगी। आयोग का मानना है कि इससे भविष्य में सीजीएल और अन्य परीक्षाएं एक ही पाली (सिंगल शिफ्ट) में कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

SSC CGL Exam : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा 2025 आज शुक्रवार से हो रही है। एसएससी ने इस बार परीक्षा को और सुविधाजनक बनाने के लिए नए प्रयोग किए हैं। पहली बार चुनिंदा केंद्रों, विशेषकर कोलकाता में, परीक्षा लैपटॉप पर कराई जाएगी। आयोग का मानना है कि इससे भविष्य में सीजीएल और अन्य परीक्षाएं एक ही पाली (सिंगल शिफ्ट) में कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। एसएससी चेयरमैन गोपालाकृष्णन एस ने अपील की है कि अभ्यर्थी किसी भी तकनीकी समस्या से घबराएं नहीं। किसी भी गड़बड़ी पर सिस्टम तुरंत बदला जाएगा। एसएससी के प्रतिनिधि हर केंद्र पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आयोग ने एक विशेष फीडबैक पोर्टल भी शुरू किया है, जहां अभ्यर्थी सुझाव साझा कर सकेंगे।

चेयरमैन का अभ्यर्थियों के नाम संदेश प्रिय अभ्यर्थियों, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मैं 12 सितंबर से शुरू होने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGLE) 2025 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है, जो प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। इस वर्ष 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने सीजीएल ( CGLE ) 2025 के लिए आवेदन किया है। आयोग ने उपयुक्त और सुविधाजनक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पहली बार, एसएससी कोलकाता में चुनिंदा स्थानों पर लैपटॉप पर भी परीक्षा आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संचालन में लचीलापन बढ़ाना है और उम्मीद है कि इससे इस वर्ष के अंत में सीजीएलई और अन्य टियर- II परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए व्यापक व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की कदाचार, प्रतिरूपण या परीक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में घबराएं नहीं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में सिस्टम को तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समय की बर्बादी न हो। सभी केंद्रों पर एसएससी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और किसी भी परेशानी में आप तुरंत उन्हें मामले की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा एक फीडबैक पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो ssc.gov.in पर उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है, ताकि आप अपने परीक्षा अनुभव को सीधे आयोग के साथ साझा कर सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी तैयारी और कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ परीक्षा में शामिल हों। आयोग ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं एक बार फिर सीजीएलई 2025 में आपकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके प्रयास फलदायी हों और आप अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकें।'

14,582 पदों पर भर्ती एसएससी सीजीएल 2025 से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती होगी। यह नियुक्तियां ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में 6183 पद हैं तो एससी के लिए 2167, एसटी के लिए 1088, ओबीसी के लिए 3721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद आरक्षित हैं। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

सीजीएल-2025 के लिए चार जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के 48 विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। इस भर्ती में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1306, टैक्स असिस्टेंट के 771, सीबीआईसी इंस्पेक्टर के 353, सीएजी अकाउंटेंट-जूनियर अकाउंटेंट के 180, सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 389, ईपीएफओ के असिस्टेंट-एएसओ के 94, आईबी में असिस्टेंट-एएसओ के 197, डीओपीटी सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन आफिसर के 682 पद हैं।

सीजीडीए के आडिटर के 1174, एनआइए में सब इंस्पेक्टर के 14, एनसीबी में सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के 30, सब इंस्पेक्टर सीबीआई के 93, सीबीडीटी आफिसर सुपरिटेंडेंट के सर्वाघिक 6753 पदों पर भर्ती होगी।

सीजीएल टियर-1 पैटर्न सीबीटी टाइप 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 2.जनरल अवेयरनेस, 3. क्वांटिटेटव एप्टीट्यूड और 4. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चारों सेक्शन में 50-50 अंक के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा।

चयन प्रक्रिया स्टेज 1 टियर-I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (योग्यता प्रकृति की)।

स्टेज 2 टियर-II: पेपर I (सभी पदों के लिए अनिवार्य), पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए जो जेएसओ के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

टियर-2 के पेपर-1 के चार सेक्शन होंगे

सेक्शन-I: ए - मैथमेटिकल एबिलिटीज

बी- रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटीज

सेक्श-II:

अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन

बी: जनरल अवेयरनेस

सेक्शन -III: कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण