SSC CGL Exam Date 2025: आ गई एसएससी सीजीए टियर 1 परीक्षा की तरीख, 12 से 26 सितंबर तक होंगे एग्जाम

SSC CGL Exam Date 2025: एसएससी ने सीजीएल टियर-1 परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12 से 26 सितंबर तक 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार 14,582 पदों के लिए मुकाबला करेंगे।

SSC CGL Exam Date 2025: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने बहुप्रतीक्षित सीजीएल (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी की 14582 रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक किया जाएगा।

देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक इस बार करीब 28 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, जिससे यह देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बन जाएगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, लेकिन यह उनके चुने गए स्थान से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही होगा।

इन बातों का रखें ध्यान आयोग परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। इसमें उम्मीदवार यह देख सकेंगे कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है और उनकी परीक्षा किस तारीख को होगी। यह जानकारी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।