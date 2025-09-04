SSC CGL Exam City OUT, Link : एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम सिटी ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

SSC CGL Exam City OUT, Direct Link : एसएससी सीजीएल 2025 से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती होगी। एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। अब परीक्षा तिथि से दो-तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

SSC CGL 2025 Exam City OUT : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल)-2025 की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी एसएससी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगइन कर अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनका एग्जाम किस दिन किस शहर में है। इसके मुताबिक वे अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। लॉग इन करने के लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पडे़गी। आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल 2025 के तहत निकली 14,582 पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस अवधि में किसी भी दिन का गैप नहीं है। इस भर्ती के लिए देशभर से 2815445 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।

एडमिट कार्ड कब आएंगे परीक्षार्थी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को अपना एडमिट कार्ड न समझें। एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड ( SSC CGL Admit Card 2025) परीक्षा तिथि से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार इसे एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम व सटीक पता, शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी दर्ज रहेगी।

SSC CGL 2025 Exam City : कैसे डाउनलोड करें एसएससी सीजीएल एग्जाम सिटी - ssc.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर दिए गए लॉग इन लिंक पर क्लिक करें।

- लॉग इन विंडो खुले पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

- सीजीएल सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक पर क्लिक करें।

- सिटी व डेट चेक करें और इसे डाउनलोड करें ।

SSC CGL Exam 2025 City Direct Link एसएससी सीजीएल 2025 से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती होगी। यह नियुक्तियां ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में 6183 पद हैं तो एससी के लिए 2167, एसटी के लिए 1088, ओबीसी के लिए 3721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद आरक्षित हैं।

सीजीएल-2025 के लिए चार जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के 48 विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। इस भर्ती में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1306, टैक्स असिस्टेंट के 771, सीबीआईसी इंस्पेक्टर के 353, सीएजी अकाउंटेंट-जूनियर अकाउंटेंट के 180, सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 389, ईपीएफओ के असिस्टेंट-एएसओ के 94, आईबी में असिस्टेंट-एएसओ के 197, डीओपीटी सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन आफिसर के 682 पद हैं।

सीजीडीए के आडिटर के 1174, एनआइए में सब इंस्पेक्टर के 14, एनसीबी में सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के 30, सब इंस्पेक्टर सीबीआई के 93, सीबीडीटी आफिसर सुपरिटेंडेंट के सर्वाघिक 6753 पदों पर भर्ती होगी।

सीजीएल टियर-1 पैटर्न सीबीटी टाइप 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 2.जनरल अवेयरनेस, 3. क्वांटिटेटव एप्टीट्यूड और 4. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चारों सेक्शन में 50-50 अंक के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा।

चयन प्रक्रिया स्टेज 1 टियर-I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (योग्यता प्रकृति की)।

स्टेज 2 टियर-II: पेपर I (सभी पदों के लिए अनिवार्य), पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए जो जेएसओ के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

टियर-2 के पेपर-1 के चार सेक्शन होंगे

सेक्शन-I: ए - मैथमेटिकल एबिलिटीज

बी- रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटीज

सेक्श-II:

अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन

बी: जनरल अवेयरनेस

सेक्शन -III: कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण