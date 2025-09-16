SSC CGL: 25 शिफ्ट की सीजीएल परीक्षा हुई कैंसिल, पूरा एग्जाम रद्द होने की अटकलों पर आया एसएससी का बयान

एसएससी ने स्पष्ट किया कि सीजीएल परीक्षा देशभर में सुचारु रूप से आयोजित हो रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर परीक्षा रद्द होने की अटकलों के बीच आयोग ने कहा कि केवल कुछ पालियां ही प्रभावित हुई हैं।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा देशभर में सुचारु रूप से आयोजित हो रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर परीक्षा रद्द होने की अटकलों के बीच आयोग ने कहा कि केवल कुछ पालियां ही प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार, 12 सितंबर से शुरू हुई यह परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 129 शहरों के 227 केंद्रों पर तीन शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जा रही है। एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा करीब 28 लाख युवाओं ने देनी है। अभी तक 3,01,722 अभ्यर्थी एग्जाम दे चुके हैं। कुल 2,435 पालियों में से केवल 25 रद्द की गईं, जिनमें शामिल 7,705 अभ्यर्थियों को परीक्षा की नयी तिथि दी जा चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि 15 सितंबर को सभी केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी बाधा के आयोजित की गयी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

एसएससी अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

बयान में कहा गया है, 'केवल कुछ ही पालियां प्रभावित हुई हैं और सभी प्रभावित उम्मीदवारों को वैकल्पिक तिथियां पहले ही दे दी गई हैं।'

पहली बार लैपटॉप पर परीक्षा एसएससी सीजीएल पहली बार चुनिंदा केंद्रों, विशेषकर कोलकाता में, परीक्षा लैपटॉप पर करा रहा है। आयोग का मानना है कि इससे भविष्य में सीजीएल और अन्य परीक्षाएं एक ही पाली (सिंगल शिफ्ट) में कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

एसएससी सीजीएल 2025 से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती होगी। यह नियुक्तियां ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में 6183 पद हैं तो एससी के लिए 2167, एसटी के लिए 1088, ओबीसी के लिए 3721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद आरक्षित हैं। सीजीएल-2025 के लिए चार जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के 48 विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। इस भर्ती में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1306, टैक्स असिस्टेंट के 771, सीबीआईसी इंस्पेक्टर के 353, सीएजी अकाउंटेंट-जूनियर अकाउंटेंट के 180, सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 389, ईपीएफओ के असिस्टेंट-एएसओ के 94, आईबी में असिस्टेंट-एएसओ के 197, डीओपीटी सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन आफिसर के 682 पद हैं।