SSC CGL Tier 1 2025: आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की बढ़ी समय सीमा, जानें अंतिम तारीख
संक्षेप: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2025 के लिए आंसर-की पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 19 अक्तूबर 2025 रात 9 बजे निर्धारित थी।
स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (ssc) ने सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2025 के लिए आंसर-की पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह जानकारी एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर नोटिस जारी की है। अब उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जबकि पहले यह अंतिम तिथि 19 अक्तूबर 2025 रात 9 बजे निर्धारित थी।
एसएससी ने अपने नोटिस में कहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि इस सुविधा की अंतिम तिथि को 19.10.2025 (09:00 PM) से बढ़ाकर 21.10.2025 (11:00 AM) तक किया जाए। दिनांक 16.10.2025 के नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।"
बताते चलें कि आंसर की के साथ ही आपत्ति विंडो भी ओपन हुई है। अभ्यर्थी आंसर की को चेक कर सकते हैं और यदि कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
प्रोविजनल आंसर की से संबंधित अभ्यावेदनों को चेक किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। फाइनल आंसर-की का उपयोग कंप्यूटर-आधारित परीक्षा रिजल्ट को तैयार करने के लिए किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
इसके बाद "Login" लिंक पर क्लिक करें और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।
अपनी उत्तर कुंजी देखें और डाउनलोड करें।
जिस प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति करनी है, उसे चुनें।
हर प्रश्न के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। संबंधित प्रमाणपत्र या दस्तावेज अपलोड करें। "Submit" पर क्लिक करके आपत्ति जमा करें और पुष्टि पेज डाउनलोड करें। भविष्य के लिए उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।