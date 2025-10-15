SSC CGL Answer Key date : सीजीएल आंसर-की पर आया एसएससी का बयान, बताया कब होगी जारी

संक्षेप: SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 भर्ती परीक्षा की आंसर-की अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होने वाली है। एसएससी ने मंगलवार को कहा कि सीजीएलई-2025 टियर-1 आंसर-की एक या दो दिन में जारी कर दी जाएगी।

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 भर्ती परीक्षा की आंसर-की अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने मंगलवार को कहा कि सीजीएलई-2025 टियर-1 आंसर-की एक या दो दिन में जारी कर दी जाएगी। एसएससी के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि आंसर-की आज या कल आने के पूरे आसार हैं। एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक किया गया। कुछ उम्मीदवारों के लिए 14 अक्टूबर, 2025 को एसएससी सीजीएल पुन: परीक्षा आयोजित की गई। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। आंसर की के साथ ही आपत्ति विंडो भी खुलेगी। अभ्यर्थी आंसर की को चेक कर सकते हैं और यदि कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा।

प्रोविजनल आंसर की से संबंधित अभ्यावेदनों को चेक किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। फाइनल आंसर-की का उपयोग कंप्यूटर-आधारित परीक्षा रिजल्ट को तैयार करने के लिए किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

एसएससी सीजीएल में लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने 126 शहरों और 255 केंद्रों पर 45 शिफ्टों में परीक्षा दी। एसएससी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सीजीएल आंसर-की व प्रश्नों को चुनौती देने की प्रक्रिया अगले दिन 15 अक्टूबर से शुरू होगी।

एसएससी सीजीएल 2025 से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती होगी। यह नियुक्तियां ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में 6183 पद हैं तो एससी के लिए 2167, एसटी के लिए 1088, ओबीसी के लिए 3721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद आरक्षित हैं।

सीजीएल-2025 के लिए चार जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के 48 विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। इस भर्ती में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1306, टैक्स असिस्टेंट के 771, सीबीआईसी इंस्पेक्टर के 353, सीएजी अकाउंटेंट-जूनियर अकाउंटेंट के 180, सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 389, ईपीएफओ के असिस्टेंट-एएसओ के 94, आईबी में असिस्टेंट-एएसओ के 197, डीओपीटी सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन आफिसर के 682 पद हैं।

सीजीडीए के आडिटर के 1174, एनआइए में सब इंस्पेक्टर के 14, एनसीबी में सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के 30, सब इंस्पेक्टर सीबीआई के 93, सीबीडीटी आफिसर सुपरिटेंडेंट के सर्वाघिक 6753 पदों पर भर्ती होगी।

चयन प्रक्रिया स्टेज 1 टियर-I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (योग्यता प्रकृति की)।

स्टेज 2 टियर-II: पेपर I (सभी पदों के लिए अनिवार्य), पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए जो जेएसओ के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

टियर-2 के पेपर-1 के चार सेक्शन होंगे

सेक्शन-I: ए - मैथमेटिकल एबिलिटीज

बी- रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटीज

सेक्श-II: अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन

बी: जनरल अवेयरनेस

सेक्शन -III: कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण