SSC CGL Answer Key 2026 Direct Link: एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा आंसर-की ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL टियर-1 परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जारी कर दी है। परीक्षार्थी 7 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
SSC CGL 2026 Answer Key Download direct link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा 2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने टियर-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2026 तक आयोजित हुई इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल हुए थे, वे अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके दर्ज किए गए उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
आंसर-की डाउनलोड लिंक-
आपत्ति दर्ज करने का शेड्यूल और शुल्क
यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दर्ज करा सकते हैं।
ऑब्जेक्शन विंडो खुलने की तिथि: 4 नवंबर 2026 (रात 9:00 बजे से)
ऑब्जेक्शन की अंतिम तिथि: 7 नवंबर 2026 (रात 9:00 बजे तक)
आपत्ति शुल्क: प्रति प्रश्न/उत्तर 50 रुपये (नॉन-रिफंडेबल)
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन चैलेंज मॉड्यूल के जरिए प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। 7 नवंबर को रात 9:00 बजे के बाद किसी भी माध्यम डाक, ईमेल आदि से भेजी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर कैंडिडेट पोर्टल पर जाएं और अपना Registration Number और Password दर्ज कर लॉगिन करें।
3. लॉगिन के बाद "Combined Graduate Level Examination 2026 (Tier-1) Answer Key" लिंक पर क्लिक करें।
4. आपकी रिस्पॉन्स शीट और संभावित आंसर-की स्क्रीन पर आ जाएगी।
5. अपने उत्तरों का सही विकल्पों से मिलान करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर प्रिंट सुरक्षित रख लें।
आगे की चयन प्रक्रिया
एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा आयोग की एक्सपर्ट समिति द्वारा की जाएगी। आपत्तियों को चेक करने के बाद फाइनल आंसर-की और टियर-1 का परिणाम जारी किया जाएगा। टियर-1 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को टियर-2 की लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
SSC CGL Tier 2 Exam 2026 : दो दिन में होती है परीक्षा, कई चरणों से गुजरेंगे उम्मीदवार
SSC CGL टियर-2 परीक्षा दो दिनों में आयोजित की जाती है और इसमें कई पेपर व सेक्शन शामिल होंगे। पहले दिन ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें ये पेपर और सेक्शन होंगे।
पेपर-1
सेक्शन-1: गणितीय योग्यता, तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमत्तासेक्शन-2: अंग्रेजी भाषा व समझ, सामान्य जागरूकतासेक्शन-3: कंप्यूटर ज्ञान
पेपर-2
सांख्यिकी (केवल संबंधित पदों के लिए)
दूसरे दिन उम्मीदवारों को डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट (DEST) में शामिल होना होगा, जो पेपर-1 के सेक्शन-4 के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, लेकिन चयन में इसकी अहम भूमिका रहेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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