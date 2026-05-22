SSC CGL Vacancy 2026: एसएससी सीजीएल भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, 12256 वैकेंसी, किसे होगी आसानी

SSC CGL Vacancy 2026 Notification Changes : एसएससी सीजीएल (SSC CGL) 2026 के नोटिफिकेशन में इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है।

SSC CGL Vacancy 2026 Notification Changes : एसएससी सीजीएल (SSC CGL) 2026 के नोटिफिकेशन में इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। परीक्षार्थियों को अब अनिवार्य रूप से इसी सेक्शनल टाइमिंग की समय सीमा के भीतर ही अपना पेपर हल करना होगा। जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम दिया गया है, उसे उसी के भीतर हल करना होगा। 15 मिनट के छोटे समय में मैथ्स और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को हल करना एक बहुत मुश्किल काम साबित हो सकता है। इस नए पैटर्न में वही उम्मीदवार सफल हो पाएंगे जिनकी चारों विषयों पर बहुत बेहतरीन पकड़ होगी।

एसएससी सीजीएल सेक्शनल टाइमिंग के नियम इस प्रकार हैं: प्री परीक्षा के लिए: मैथ्स , इंग्लिश , रीजनिंग, और जीके के 25-25 प्रश्न हल करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक सेक्शन के लिए केवल 15-15 मिनट का समय मिलेगा। कुल पेपर एक घंटे का होगा। प्रत्येग गलत उत्तर के लिए आधा अंक कटेगा।

मेंस परीक्षा के लिए: पेपर - 1 में सेक्शन 1- मैथ्स और रीजनिंग में प्रत्येक विषय के 30-30 प्रश्न हल करने के लिए 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा।

सेक्शन 2 में इंग्लिश : 45 प्रश्न हल करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा।

जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न हल करने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न आएंगे जिसके 20 प्रश्नों के लिए 15 मिनट मिलेंगे।

एसएससी सीजीएल के तहत 12256 पदों पर होगी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) एग्जाम 2026 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि ने ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के 12256 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून की रात 11 बजे तक है और ऑनलाइन फीस 23 जून की रात 11 बजे तक जमा होगी। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 29 जून से एक जुलाई की रात 11 बजे तक पोर्टल खुलेगा। इसके लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित है। जबकि दूसरे चरण की परीक्षा दिसंबर में संभावित है।

ग्रुप बी के लिए 18 से 32 वर्ष तक और ग्रुप सी के लिए 18 से 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सीजीएल 2025 के लिए देशभर से 28.15 लाख जबकि 2024 की भर्ती के लिए 36.73 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

पदों का विवरण : विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप 'B' और ग्रुप 'C' के पदों पर भर्तियां की जाएंगी पे लेवल-8 (ग्रुप B गैजेटेड): असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर (सेंट्रल और स्टेट कैडर) और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर (स्टेट कैडर)।

पे लेवल-7 (ग्रुप B): असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (CSS, IB, रेलवे, विदेश मंत्रालय आदि), इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर), असिस्टेंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर (CBI) और इंस्पेक्टर पोस्ट्स।

पे लेवल-6 (ग्रुप B): एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिवीजनल अकाउंटेंट, सब-इंस्पेक्टर (NIA, NCB), जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO) और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II।

पे लेवल-5 और 4 (ग्रुप C): ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल/सॉर्टिंग असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क (UDC), सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट

क्या है योग्यता जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर - स्नातक की डिग्री और 12वीं कक्षा में गणित में कम से कम 60% अंक, या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी का होना अनिवार्य है।

स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II: सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री।

अन्य सभी सामान्य पदों के लिए: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है।

आयु सीमा - कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष, कुछ के लिए 20 से 30 वर्ष और 18 से 30 वर्ष और कुछ के लिए जैसे JSO के लिए 18 से 32 वर्ष (जन्म 02-08-1994 से 01-08-2008 के बीच) होनी चाहिए। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

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एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती की अहम तिथियां- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीखें: 21.05.2026 से 22.06.2026 तक

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख और समय: 22.06.2026 (23:00 बजे)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख और समय: 23.06.2026 (23:00 बजे)

'आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो' की तारीखें

(ऑनलाइन भुगतान सहित):

29.06.2026 से 01.07.2026 तक

(23:00 बजे)

टियर-I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का संभावित कार्यक्रम: अगस्त-सितंबर, 2026

टियर-II (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का संभावित कार्यक्रम: दिसंबर, 2026

चरण 1. टियर-1 परीक्षा (शॉर्टलिस्टिंग): सबसे पहले उम्मीदवारों को टियर-1 (कंप्यूटर आधारित) परीक्षा देनी होगी। टियर-1 में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को श्रेणीवार टियर-2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

2. टियर-2 परीक्षा: टियर-1 में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा के सभी अनिवार्य सेक्शन में बैठना होगा।

3. पदों की प्राथमिकता : अंतिम परिणाम (First Round of Tentative Allocation - FRTA) की घोषणा से पहले, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से उम्मीदवारों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए उनकी प्राथमिकता दर्ज करवाई जाएगी। उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकता को अंतिम माना जाएगा और इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

4. अंतिम मेरिट सूची : अंतिम चयन और मेरिट सूची केवल टियर-2 परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उनके द्वारा दी गई पदों की प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी।

अलग-अलग पदों के लिए मेरिट का निर्धारण इस प्रकार होगा: सामान्य पदों के लिए: टियर-2 के पेपर-I (सेक्शन-I और सेक्शन-II) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। हालांकि, इसके लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट (सेक्शन-III) और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट (सेक्शन-IV) को अनिवार्य रूप से क्वालीफाई करना होगा।

जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO) और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर: टियर-2 के पेपर-I (सेक्शन-I व II) और पेपर-II (सांख्यिकी) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी।

असिस्टेंट ऑडिट/अकाउंट्स ऑफिसर (AAO): टियर-2 के पेपर-I (सेक्शन-I व II) और पेपर-III (सामान्य अध्ययन - वित्त और अर्थशास्त्र) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी।