SSC CGL 2025 Tier 2 Exam: एसएससी सीजीएल टियर-2 परीक्षा आज से शुरू, DEST और टाइपिंग के लिए नियम जारी

संक्षेप:

SSC CGL 2025 Tier 2 Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित 'कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल' (CGL) 2025 की टियर-2 परीक्षा आज, 18 जनवरी 2026 से देशभर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हो गई है।

Jan 18, 2026 08:59 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SSC CGL 2025 Tier 2 Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित 'कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल' (CGL) 2025 की टियर-2 परीक्षा आज, 18 जनवरी 2026 से देशभर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हो गई है। यह परीक्षा दो दिनों तक 18 और 19 जनवरी को आयोजित की जा रही है। टियर-1 में सफल होने वाले लाखों अभ्यर्थी आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ऑफिसर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

आयोग ने इस बार डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट (DEST) और टाइपिंग स्किल टेस्ट को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है।

DEST और टाइपिंग टेस्ट के लिए विशेष नियम

SSC CGL टियर-2 में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके लिए आयोग ने कुछ तकनीकी नियम तय किए हैं:

कीबोर्ड और टाइपिंग: उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कीबोर्ड प्रदान किया जाएगा। टाइपिंग के दौरान 'बैकस्पेस' और 'एरो कीज' का उपयोग करने की अनुमति होगी, लेकिन उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित समय के भीतर पैराग्राफ पूरा करें।

गलतियों की गणना: टाइपिंग में 'फुल मिस्टेक' और 'हाफ मिस्टेक' का ध्यान रखें। शब्दों को छोड़ना या गलत शब्द टाइप करना अंकों पर भारी पड़ सकता है।

समय सीमा: टाइपिंग टेस्ट के लिए निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखें। एक बार समय समाप्त होने के बाद स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगी।

परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी चेकलिस्ट

परीक्षा आज हो रही है, उम्मीदवारों को केंद्र पर प्रवेश पाने के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी:

एडमिट कार्ड: आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र।

फोटो आईडी कार्ड : आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड।

पासपोर्ट साइज फोटो: दो हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।

इन वस्तुओं पर है पूर्ण प्रतिबंध

आयोग ने परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी (स्मार्ट या साधारण), कैलकुलेटर, और किसी भी प्रकार की स्टेशनरी या कागज ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यदि कोई उम्मीदवार इन वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत डिबार कर दिया जाएगा।

शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय

उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही केंद्र पर पहुंचना होगा। गेट बंद होने के समय के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे सर्दी और कोहरे की स्थिति को देखते हुए घर से जल्दी निकलें ताकि समय पर केंद्र पहुंच सकें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
