SSC ने CGL Tier 1 Result Out : एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 रिजल्ट घोषित, कटऑफ भी जारी; यहां देखें

संक्षेप: SSC ने CGL Tier 1 Result Out : एसएससी सीजीएल टियर 1 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही JSO, SI और अन्य पदों के लिए अलग-अलग कटऑफ तय कर दिए गए हैं।

SSC ने CGL Tier 1 Result Out : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2025 Tier 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग ने कटऑफ के साथ साथ यह भी साफ कर दिया है कि कौन कौन से उम्मीदवार Tier 2 परीक्षा में शामिल होंगे। अब उम्मीदवारों की नजर जनवरी 2026 में होने वाली अगली परीक्षा पर टिकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Tier 1 के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक आयोग ने Tier 1 में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत भी तय किया था।

सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत,

OBC और EWS के लिए 25 प्रतिशत,

अन्य सभी वर्गों के लिए 20 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए थे। JSO पद के लिए कटऑफ और चयनित उम्मीदवार Junior Statistical Officer पद के लिए अलग से कटऑफ तय की गई है।

सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 153.46 अंक रही है।

OBC वर्ग के लिए भी कटऑफ 153.46 अंक रही।

EWS के लिए 151.58 अंक,

SC के लिए 137.29 अंक

ST के लिए 136.40 अंक तय किए गए हैं। इस सूची में कुल 6196 उम्मीदवार Tier 2 के लिए चयनित किए गए हैं।

Statistical Investigator Grade II की कटऑफ Statistical Investigator Grade II पद के लिए

सामान्य वर्ग की कटऑफ 152.47 अंक,

EWS की 152.14 अंक,

OBC की 150.51 अंक,

SC की 137.16 अंक

ST की 130.16 अंक रही है। इस कैटेगरी में कुल 2781 उम्मीदवार Tier 2 में पहुंचने में सफल रहे हैं।

कुछ उम्मीदवारों का रिजल्ट रोका गया आयोग ने बताया है कि 49 उम्मीदवारों का रिजल्ट अलग अलग कारणों, जैसे कोर्ट केस या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के चलते फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं 5 उम्मीदवारों के नतीजे डिबारमेंट या उम्मीदवारी रद्द होने के कारण प्रोसेस नहीं किए गए हैं।

यहां देखें कटऑफ की लिंक कब होगी SSC CGL Tier 2 परीक्षा SSC के अनुसार, CGL Tier 2 परीक्षा जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में कराई जा सकती है। आयोग ने सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगे की अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें।

एसएससी सीजीएल की नौकरी दिलाती है रुतबा देशभर के लाखों युवाओं के लिए SSC CGL परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद होती है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब युवा स्थायी और सम्मानजनक नौकरी की तलाश करते हैं, तो SSC CGL उनका पहला लक्ष्य बनता है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों में सीधी भर्ती का रास्ता खोलती है।