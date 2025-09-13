SSC CGL 2025 एग्जाम तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ा, कई सेंटरों पर शिफ्ट रद्द, दोबारा कब होगी परीक्षा
SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा तकनीकी खामियों और अव्यवस्था की वजह से 12 और 13 सितम्बर को कई केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी। अब प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षा 22–27 सितम्बर के बीच होगी।
SSC CGL 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा इस साल आयोजित की जा रही कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा 2025 के पहले दो दिन अव्यवस्था और तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ गए। आयोग के 'ग्लिच-फ्री और स्मूथ कंडक्ट' के वादे पर पानी फिर गया, क्योंकि 12 और 13 सितम्बर को देशभर में कई परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम क्रैश, लॉगिन में देरी और प्रशासनिक गड़बड़ियों की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
इस बार 28.14 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने SSC CGL परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो 129 शहरों के 260 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा पहले ही अगस्त से टल चुकी थी और नई परीक्षा एजेंसी (ECA) की देखरेख में आयोजित की जा रही थी, जिसने TCS को रिप्लेस किया है।
किन जगहों पर रद्द हुई परीक्षा?
- कोलकाता (पश्चिम बंगाल): ईस्टर्न रीजनल डायरेक्टर के नोटिस के मुताबिक, माइंड मैट्रिक्स, कलाबेरिया, बिष्णुपुर बाज़ार बस स्टॉप केंद्र पर 12 सितम्बर की सभी शिफ्ट्स रद्द हो गईं।
- बोकारो (झारखंड): TISSA टेक्नोलॉजी केंद्र पर पहली शिफ्ट में 66 उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रहे, जबकि दूसरी और तीसरी शिफ्ट के सभी उम्मीदवार प्रभावित हुए।
- जम्मू: डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में 13 सितम्बर की सभी शिफ्ट्स रद्द करनी पड़ीं।
- दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और कानपुर: यहां भी उम्मीदवारों ने सर्वर फेलियर और प्रबंधन की लापरवाही के चलते परीक्षा बाधित होने की शिकायत की।
अभ्यर्थियों का आक्रोश
लगातार गड़बड़ियों के चलते अभ्यर्थियों ने SSC के खिलाफ नाराजगी जताई और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। छात्रों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब आयोग की परीक्षा तकनीकी खामियों की वजह से प्रभावित हुई हो। एसएससी चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने सफाई देते हुए कहा कि इस साल दूरदराज के परीक्षा केंद्र इसलिए आवंटित किए गए, क्योंकि नई एजेंसी के पास उपलब्धता सीमित थी।
अब कब होगी परीक्षा?
आयोग ने अब घोषणा की है कि प्रभावित सभी उम्मीदवारों की SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा को 22 से 27 सितम्बर 2025 के बीच दोबारा आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रीय एसएससी वेबसाइट्स पर जाकर नए एडमिट कार्ड और ताज़ा निर्देश नियमित रूप से चेक करें।