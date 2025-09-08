SSC CGL 2025 Tier 1 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, कितने उम्मीदवारों को मिला मनपसंद सेंटर

एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा के लिए 93% उम्मीदवारों को पहली तीन पसंद के परीक्षा केंद्र मिले, 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक।

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (ssc) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 टियर-1 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन की जानकारी जारी की है। आयोग के अनुसार, 93 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी पहली, दूसरी या तीसरी पसंद का परीक्षा केंद्र मिला है। वहीं बाकी उम्मीदवारों को नजदीकी शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं।

आयोग ने बताया कि इस साल 2814604 उम्मीदवारों ने सीजीएल परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र उनकी ओर से आवेदन प्रक्रिया के दौरान दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तय किए गए हैं।

औसतन 168 किलोमीटर की दूरी जो उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र नहीं पा सके, उन्हें नज़दीकी उपलब्ध स्थानों पर भेजा गया है। एसएससी के मुताबिक, उम्मीदवार के पते और आवंटित शहर के बीच औसतन दूरी 168 किलोमीटर है।

एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा हाल ही में एसएससी के चेयरपर्सन एस गोपालकृष्णन ने मीडिया को बताया था कि इस बार सीजीएल टियर-1 परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित होगी, ताकि तकनीकी गड़बड़ियों और निष्पक्षता पर सवाल न उठें। साथ ही, परीक्षा केंद्र अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही दिए जाएंगे।

कितने शहरों में होगी परीक्षा तारीखें: 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक

शहर: 129 शहरों में

परीक्षा केंद्र: 260 परीक्षा केंद्रों पर

इससे पहले परीक्षा अगस्त 2025 में होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध और हालिया परीक्षाओं में सामने आई तकनीकी समस्याओं, आधार सत्यापन में देरी और दूरस्थ परीक्षा केंद्रों की शिकायतों के चलते इसे टाल दिया गया था।