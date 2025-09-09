SSC CGL 2025 Tier 1 admit card expected soon at ssc.gov.in exam begins from 12 september SSC CGL Tier I Admit Card 2025: एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025 का ssc.gov.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
Tue, 9 Sep 2025 07:31 PM
SSC CGL Tier 1 Exam 2025 Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जल्द ही सीजीएल टियर-I परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। सीजीएल टियर 1 परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी और परीक्षा के एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी गई हैं।

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पर अभ्यर्थी का नाम, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा शहर और शिफ्ट का डिटेल्स दी गई होगी जिसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए ले जाना होगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 14582 रिक्तियां भरी जाएंगी। SSC CGL भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप B और ग्रुप C के पदों को भरा जाएगा। जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब- इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीनियर सेक्रेट्रिएट असिस्टेंट/ अपर डिविजन क्लर्क, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट/ जूनियर अकाउंटेंट,जूनियर स्टेट्सटिकल ऑफिसर और स्टेट्सटिकल इनवेस्टिगेटर ग्रेड- II आदि पद शामिल हैं।

SSC CGL 2025 की सिलेक्शन प्रक्रिया-

1. टियर- 1 की परीक्षा कंप्यूटर माध्यम से होगी, जिसमें जनरल इंटेलीजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और लॉजिकल रिजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं।

2. टियर- 2 की परीक्षा भी कम्यूटर माध्यम से होगी। जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे।

SSC CGL 2025 Admit Card: एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

