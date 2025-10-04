SSC CGL 2025: री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड कब से होगा डाउनलोड

SSC CGL 2025 री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर को जारी होगी। एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर से ssc.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकेगा। जानें री टेस्ट की पूरी प्रक्रिया और जरूरी जानकारी।

SSC" data-vars-anchor-text="SSC" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">SSC CGL 2025: केंद्रीय सरकारी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CGL 2025 टियर 1 परीक्षा के री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर 2025 को जारी करने की घोषणा की है। वहीं, एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 से SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

SSC ने अपनी आधिकारिक सूचना में बताया कि टियर 1 परीक्षा के सभी शिफ्ट्स का विश्लेषण करने के बाद कुछ उम्मीदवारों के लिए री टेस्ट का आयोजन किया गया है। यह कदम उन केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए लिया गया, जहां तकनीकी या अन्य कारणों से परीक्षा सामान्य रूप से नहीं हो सकी। री टेस्ट की नई तारीख 14 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

SSC CGL 2025: उम्मीदवार क्या करें उम्मीदवार यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा री शेड्यूल हुई है या नहीं, अपने कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा री शेड्यूल होगी, वे 05 अक्टूबर 2025 से अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे और 09 अक्टूबर 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा, संबंधित SSC क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईमेल और SMS के माध्यम से भी उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।

SSC CGL 2025: SSC का क्या है आधिकारिक बयान SSC ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकांश केंद्रों पर CGL 2025 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, केवल एक केंद्र पर 26 सितंबर को अग्निकांड की घटना हुई थी। इसके अलावा, 18,000 से अधिक उम्मीदवारों ने फीडबैक पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाईं, जिनमें तकनीकी रुकावट और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट शामिल थी। इन सभी रिपोर्टों का विश्लेषण कर प्रभावित उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया गया।