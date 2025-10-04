ssc cgl 2025 retest advanced city slip release admit card download details SSC CGL 2025: री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड कब से होगा डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
SSC CGL 2025: री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड कब से होगा डाउनलोड

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 05:45 PM
SSC" data-vars-anchor-text="SSC" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">SSC CGL 2025: केंद्रीय सरकारी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CGL 2025 टियर 1 परीक्षा के री टेस्ट के लिए एडवांस सिटी स्लिप 5 अक्टूबर 2025 को जारी करने की घोषणा की है। वहीं, एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 से SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

SSC ने अपनी आधिकारिक सूचना में बताया कि टियर 1 परीक्षा के सभी शिफ्ट्स का विश्लेषण करने के बाद कुछ उम्मीदवारों के लिए री टेस्ट का आयोजन किया गया है। यह कदम उन केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए लिया गया, जहां तकनीकी या अन्य कारणों से परीक्षा सामान्य रूप से नहीं हो सकी। री टेस्ट की नई तारीख 14 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

SSC CGL 2025: उम्मीदवार क्या करें

उम्मीदवार यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा री शेड्यूल हुई है या नहीं, अपने कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा री शेड्यूल होगी, वे 05 अक्टूबर 2025 से अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे और 09 अक्टूबर 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा, संबंधित SSC क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईमेल और SMS के माध्यम से भी उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।

SSC CGL 2025: SSC का क्या है आधिकारिक बयान

SSC ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकांश केंद्रों पर CGL 2025 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, केवल एक केंद्र पर 26 सितंबर को अग्निकांड की घटना हुई थी। इसके अलावा, 18,000 से अधिक उम्मीदवारों ने फीडबैक पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाईं, जिनमें तकनीकी रुकावट और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट शामिल थी। इन सभी रिपोर्टों का विश्लेषण कर प्रभावित उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया गया।

SSC CGL 2025: नकल पर कड़ी कार्रवाई

SSC ने यह भी बताया कि परीक्षा के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी की कोशिश की, जैसे नकली दिव्यांग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना और स्क्राइब का दुरुपयोग। कुछ उम्मीदवारों के दूरस्थ एक्सेस प्रयास भी पाए गए। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ स्पष्ट धोखाधड़ी के प्रमाण मिले, उन्हें भविष्य में किसी परीक्षा में शामिल होने से रोका जाएगा।

