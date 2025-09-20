SSC CGL 2025: गड़बड़ी पर बड़ा ऐक्शन, मिली थीं 10 हजार शिकायतें; क्या लिया गया फैसला

SSC ने सीजीएल 2025 की टियर 1 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतों पर बड़ा फैसला लिया है। 2000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। री एग्जाम 26 सितंबर तक होगा।

SSC CGL 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 टियर 1 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यह री एग्जाम 26 सितंबर 2025 या उससे पहले आयोजित कराया जाएगा।

फीडबैक पोर्टल पर उमड़ी शिकायतों की बाढ़ 11 सितंबर को एसएससी ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष फीडबैक पोर्टल शुरू किया था। अभ्यर्थी अपनी शिकायतें सीधे लॉगिन कर दर्ज कर सकते थे। देखते ही देखते पोर्टल पर करीब 10 हजार शिकायतें दर्ज हो गईं। हालांकि, गहन जांच के बाद केवल लगभग 2000 अभ्यर्थियों की शिकायतें सही और वास्तविक पाई गईं।