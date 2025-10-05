ssc cgl 2025 re exam city intimation slip admit card download ssc gov in technical issues mumbai fire incident SSC CGL 2025 Re-Exam: सिटी स्लिप जारी, जो उम्मीदवार नहीं दे पाए सीजीएल एग्जाम, देखें लें अपने सेंटर का शहर, Career Hindi News - Hindustan
SSC CGL 2025 Re-Exam: सिटी स्लिप जारी, जो उम्मीदवार नहीं दे पाए सीजीएल एग्जाम, देखें लें अपने सेंटर का शहर

SSC CGL 2025 री-एग्जाम 14 अक्टूबर को होगा। मुम्बई फायर और टेक्निकल गड़बड़ी से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए आयोग ने सिटी स्लिप जारी कर दी है।

SSC CGL 2025 Re-Exam: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी घोषणा की है जो सितंबर 12 से 26, 2025 के बीच आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। इसकी वजह मुंबई फायर इंसीडेंट और कई परीक्षा केंद्रों पर हुई टेक्निकल गड़बड़ियां रहीं। अब इन उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा।

SSC CGL 2025 Re-Exam: 9 अक्टूबर तक आएगा एडमिट कार्ड

आयोग ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। 9 अक्टूबर 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। SSC योग्य उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी सूचना देगा। उम्मीदवारों की शिकायतें और आयोग का फैसला

SSC CGL 2025 Re-Exam: किन-किन शिकायतों पर लिया गया फैसला

SSC को इस बार 18,000 से ज्यादा फीडबैक सबमिशन मिले, जिनमें तकनीकी समस्याओं और परीक्षा केंद्र पर दिक्कतों की शिकायतें दर्ज थीं। आयोग ने इन शिकायतों की जांच के बाद फैसला किया कि जेनुइन मामलों में परीक्षा फिर से कराई जाएगी। इसके साथ डेट चेंज की रिक्वेस्ट भी स्वीकार की गई। जो उम्मीदवार मालप्रैक्टिस में पकड़े गए, उन्हें डिबार कर दिया गया है।

SSC CGL 2025 Re-Exam: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड?

  1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  2. "Login" सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
  4. "City Intimation Slip" लिंक पर क्लिक करें।
  5. स्लिप डाउनलोड करें और सेव कर लें।

SSC CGL 2025 Re-Exam: SSC CGL 2025 परीक्षा का आंकड़ा

इस साल की SSC CGL परीक्षा में:

  • 28 लाख रजिस्ट्रेशन हुए।
  • 13.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए।
  • 255 परीक्षा केंद्रों पर, 126 शहरों में, 45 शिफ्ट्स में, 15 दिनों तक परीक्षा चली।

