SSC CGL 2025 Re-Exam Admit Card : एसएससी ने सीजीएल 2025 टियर 1 री-एग्जाम के एडमिट कार्ड किेए जारी, ऐसे करें डाउनलोड

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल(सीजीएल) 2025 की टियर-1 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग (ssc) की ओर से 14 अक्टूबर, 2025 को एसएससी सीजीएल पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिनकी परीक्षा 26 सितंबर, 2025 को मुंबई आग की घटना से प्रभावित हुई थी। परीक्षा के एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी गई हैं। एसएससी ने सुनिश्चित किया है कि री-एग्जाम में सभी सुरक्षा और पारदर्शिता के नियमों का पालन हो।उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना होगी।

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी: एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और समय जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे ध्यान से चेक करें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत एसएससी के रीजनल ऑफिस से संपर्क करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड ऐसे करें: 1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in खोलें।

2. होमपेज पर दिए गए “एसएससी सीजीएल २०२५ री-एग्जाम एडमिट कार्ड” लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

4. सबमिट बटन दबाएं।

5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखने लगेगा, इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

महत्वपूर्ण निर्देश उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे।

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) ज़रूर लेकर जाएँ।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैग पर केंद्र के नियमों का पालन करें।

रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट का विवरण एडमिट कार्ड पर ही होगा।