SSC CGL 2025 Final Result, Direct Link: एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, 15,118 अभ्यर्थियों का हुआ चयन; देखें pdf
SSC CGL 2025 Final Result Declared, ssc.gov.in: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है।
SSC CGL 2025 Final Result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 15,118 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप 'B' और 'C' के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लंबे समय से परिणामों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने परिणामों के साथ-साथ पद-वार कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है।
रिजल्ट की मुख्य बातें: कितनों को मिली सफलता?
एसएससी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सीजीएल 2025 की परीक्षा के विभिन्न चरणों के बाद अंतिम रूप से 15,118 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। ये चयनित अभ्यर्थी अब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO), इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और लेखा परीक्षक (ऑडिटर) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों का चयन उनके टियर-2 परीक्षा में प्रदर्शन और उनके द्वारा दिए गए 'पोस्ट प्रेफरेंस' (पदों की प्राथमिकता) के आधार पर किया गया है।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर ऊपर दिए गए 'Result' टैब पर क्लिक करें।
यहां 'CGL' सेक्शन को चुनें।
अब आपको "Combined Graduate Level Examination, 2025 (Final Result)" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे।
Ctrl + F दबाकर अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें। भविष्य के लिए इस फाइल को सेव कर लें।
कट-ऑफ और स्कोरकार्ड
रिजल्ट के साथ ही आयोग ने वर्ग-वार (Category-wise) कट-ऑफ भी जारी की है। विभिन्न पदों के लिए कट-ऑफ अलग-अलग रही है। सामान्य श्रेणी (UR), ईडब्ल्यूएस (EWS), ओबीसी (OBC), एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक उनके द्वारा चुने गए पदों की उपलब्धता के आधार पर तय किए गए हैं। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक और स्कोरकार्ड भी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिसे वे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से देख सकेंगे।
अगला कदम क्या होगा?
जिन 15,118 उम्मीदवारों का नाम फाइनल लिस्ट में आया है, उन्हें अब संबंधित विभागों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। विभाग आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी रिजल्ट पीडीएफ में कोड के रूप में दी गई है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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