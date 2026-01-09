Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ssc cgl 2025 final answer key scorecard tier 2 exam city admission certificate update january 2026
SSC CGL 2025: टियर-1 फाइनल आंसर-की जारी, स्कोरकार्ड, टियर-2 एग्जाम सिटी को लेकर भी आया अपडेट

SSC CGL 2025: टियर-1 फाइनल आंसर-की जारी, स्कोरकार्ड, टियर-2 एग्जाम सिटी को लेकर भी आया अपडेट

संक्षेप:

ssc cgl 2025 final answer key scorecard updates: सीजीएल 2025 की टियर-1 फाइनल आंसर-की और स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं टियर-2 एग्जाम सिटी और एडमिशन सर्टिफिकेट को लेकर भी अहम सूचना सामने आई है।

Jan 09, 2026 09:07 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ssc cgl 2025 final answer key scorecard updates: कर्मचारी चयन आयोग ने एक ही दिन में सीजीएल 2025 के दो अहम मोर्चों पर बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ टियर-1 परीक्षा की फाइनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और स्कोरकार्ड सार्वजनिक कर दिए गए हैं, तो दूसरी ओर टियर-2 परीक्षा को लेकर शहर की जानकारी और एडमिशन सर्टिफिकेट से जुड़ी जरूरी सूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 की टियर-1 परीक्षा का परिणाम पहले ही दिसंबर 2025 में घोषित कर दिया था। अब आयोग ने 9 जनवरी 2026 की शाम टियर-1 की फाइनल आंसर-की, अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स/स्कोरकार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस अपडेट के बाद योग्य और अयोग्य, दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी अपने अंक देख सकते हैं। आयोग के मुताबिक, अभ्यर्थी निर्धारित लॉगिन के जरिए अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है।

डाउनलोड कर लें आंसर-की और मार्क्स

आयोग ने साफ किया है कि फाइनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और स्कोरकार्ड एक तय समय सीमा के बाद वेबसाइट से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत अनुरोध पर यह दस्तावेज दोबारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। यह दस्तावेज आगे की चयन प्रक्रिया, कट-ऑफ विश्लेषण और व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।

CGL 2025 टियर-2: एग्जाम सिटी की जानकारी उपलब्ध

इसी बीच आयोग ने सीजीएल 2025 की टियर-2 परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, टियर-2 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपने एग्जाम सिटी की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर देख सकते हैं ।

एडमिशन सर्टिफिकेट को लेकर क्या कहा आयोग ने

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि टियर-2 परीक्षा का एडमिशन सर्टिफिकेट परीक्षा तिथि से लगभग दो से तीन दिन पहले जारी किया जाएगा। इसे भी उसी लॉगिन मॉड्यूल के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे एग्जाम सिटी की जानकारी देखी जा रही है। एडमिशन सर्टिफिकेट से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन पहले से जारी नोटिस में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सीजीएल 2025 की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। टियर-1 की फाइनल आंसर-की से जहां उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का अंतिम आकलन कर सकते हैं, वहीं टियर-2 से जुड़ी जानकारी आगे की रणनीति तय करने में मदद कर रही है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News SSC CGL
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।