SSC CGL 2025: टियर-1 फाइनल आंसर-की जारी, स्कोरकार्ड, टियर-2 एग्जाम सिटी को लेकर भी आया अपडेट

संक्षेप: ssc cgl 2025 final answer key scorecard updates: सीजीएल 2025 की टियर-1 फाइनल आंसर-की और स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं टियर-2 एग्जाम सिटी और एडमिशन सर्टिफिकेट को लेकर भी अहम सूचना सामने आई है।

ssc cgl 2025 final answer key scorecard updates: कर्मचारी चयन आयोग ने एक ही दिन में सीजीएल 2025 के दो अहम मोर्चों पर बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ टियर-1 परीक्षा की फाइनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और स्कोरकार्ड सार्वजनिक कर दिए गए हैं, तो दूसरी ओर टियर-2 परीक्षा को लेकर शहर की जानकारी और एडमिशन सर्टिफिकेट से जुड़ी जरूरी सूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 की टियर-1 परीक्षा का परिणाम पहले ही दिसंबर 2025 में घोषित कर दिया था। अब आयोग ने 9 जनवरी 2026 की शाम टियर-1 की फाइनल आंसर-की, अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स/स्कोरकार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ।

इस अपडेट के बाद योग्य और अयोग्य, दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी अपने अंक देख सकते हैं। आयोग के मुताबिक, अभ्यर्थी निर्धारित लॉगिन के जरिए अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है।

डाउनलोड कर लें आंसर-की और मार्क्स आयोग ने साफ किया है कि फाइनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और स्कोरकार्ड एक तय समय सीमा के बाद वेबसाइट से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत अनुरोध पर यह दस्तावेज दोबारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। यह दस्तावेज आगे की चयन प्रक्रिया, कट-ऑफ विश्लेषण और व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।

CGL 2025 टियर-2: एग्जाम सिटी की जानकारी उपलब्ध इसी बीच आयोग ने सीजीएल 2025 की टियर-2 परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, टियर-2 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपने एग्जाम सिटी की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर देख सकते हैं ।

एडमिशन सर्टिफिकेट को लेकर क्या कहा आयोग ने आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि टियर-2 परीक्षा का एडमिशन सर्टिफिकेट परीक्षा तिथि से लगभग दो से तीन दिन पहले जारी किया जाएगा। इसे भी उसी लॉगिन मॉड्यूल के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे एग्जाम सिटी की जानकारी देखी जा रही है। एडमिशन सर्टिफिकेट से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन पहले से जारी नोटिस में उपलब्ध कराई जा चुकी है।