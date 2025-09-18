SSC CGL 2025: आयोग ने शुरू की नई पहल, क्या हैं बड़ी बातें; जानिए पूरी जानकारी

SSC ने CGL 2025 परीक्षा के लिए नया फीडबैक मॉड्यूल लॉन्च किया। अब उम्मीदवार सीधे आयोग को अपने सुझाव और चिंताएं भेज सकेंगे।

SSC CGL 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (CGL) 2025 को और पारदर्शी बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया फीडबैक मॉड्यूल शुरू किया है। अब परीक्षार्थी सीधे आयोग को अपनी राय और समस्याएं बता सकेंगे।

SSC CGL 2025: कब और कहां हो रही परीक्षा CGL 2025 परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित हो रही है। इस बार 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 129 शहरों के 227 केंद्रों पर रोजाना तीन शिफ्ट में हो रही है। अब तक 5,26,194 उम्मीदवार बिना किसी बड़े तकनीकी व्यवधान के परीक्षा दे चुके हैं।

SSC CGL 2025: तकनीकी दिक्कतों और समाधान पर अपडेट कुछ केंद्रों से मामूली तकनीकी दिक्कतें जरूर सामने आईं, लेकिन आयोग ने तुरंत समाधान किया। इसके अलावा, करीब 1,100 उम्मीदवारों की परीक्षा तिथियां आगे बढ़ाई गई हैं ताकि वे दूसरे एग्जाम के टकराव या अन्य उचित कारणों से राहत पा सकें।

SSC CGL 2025: पारदर्शिता पर जोर एसएससी ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 10 सितंबर और 17 सितंबर को नोटिस जारी कर कदाचार (malpractice) के मामलों को उजागर किया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम आयोग की पारदर्शिता और सख्ती की नीति को दिखाते हैं।

SSC CGL 2025: उम्मीदवारों के लिए नया फीडबैक मॉड्यूल नए फीडबैक मॉड्यूल के जरिए उम्मीदवार सीधे अपनी सुझाव, अनुभव और शिकायतें आयोग तक पहुंचा पाएंगे। एसएससी अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा से परीक्षा प्रक्रिया और उम्मीदवार-फ्रेंडली बनेगी।