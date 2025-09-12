SSC परीक्षा में फिर गड़बड़ी; गुरुग्राम और जम्मू में CGL एग्जाम रद्द; क्या बोले आयोग के चेयरमैन गोपालकृष्णन

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 में कई सेंटरों पर तकनीकी गड़बड़ी और बदइंतजामी ने छात्रों को परेशान कर दिया। गुरुग्राम और जम्मू में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस स्थिति के बाद छात्रों ने नाराजगी जताई।

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 देशभर में आयोजित की गई। लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर फिर से हुई गड़बड़ियों ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कहीं छात्रों को समय पर पहुंचने के बावजूद एंट्री नहीं दी गई, तो कहीं सर्वर डाउन और मशीन फेल होने से परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी।

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : गुरुग्राम में नारेबाजी गुरुग्राम के एक बड़े सेंटर पर छात्रों ने जमकर नाराजगी जताई। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें समय पर आने के बावजूद गेट पर रोक दिया गया। अंदर जाने वालों को भी लगातार सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : जम्मू और जयपुर में परीक्षा रद्द जम्मू से खबर आई कि रविवार की परीक्षा को अचानक रद्द कर दिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने तकनीकी दिक्कतों को कारण बताया। वहीं, जयपुर में भी एक सेंटर पर परीक्षा नहीं हो सकी और पुलिसकर्मियों को हालात संभालने के लिए तैनात करना पड़ा।

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : एसएससी चेयरमैन ने दी सफाई एनडीटीवी से बातचीत में SSC चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने माना कि देशभर में 227 सेंटरों में से करीब 12 जगह समस्याएं हुईं। उन्होंने कहा, “215 सेंटरों पर परीक्षा सुचारू रही। लेकिन गुरुग्राम के MM सेंटर पर पुरानी मशीनें और नेटवर्क की खामियां सामने आईं, जिसके चलते उसे हटा दिया गया। आने वाले 10 दिनों में NCR, दिल्ली क्षेत्र में नए सेंटर आवंटित किए जाएंगे।”

चेयरमैन ने यह भी कहा कि, “कभी कभी नए फीचर जोड़ने पर तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है। अगर ज्यादातर सेंटर सही काम कर रहे हैं और गिनती के कुछ सेंटर फेल हो रहे हैं, तो साफ है कि वहां प्रबंधन स्तर पर लापरवाही है।”

SSC CGL 2025 Exam Cancelled : लगातार दोहराई जा रही गड़बड़ियां गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब SSC परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे पहले SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी तकनीकी गड़बड़ियां हुई थीं। SSC फेज 13 में हुई गड़बड़ियों के चलते छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आयोग को दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी थी।