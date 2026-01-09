SSC Calendar 2026 OUT : CGL, CHSL, GD कांस्टेबल समेत एसएससी की भर्तियों का कैलेंडर जारी, देखें तिथियां

संक्षेप: SSC Calendar 2026: कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026 की तमाम भर्तियों का अपडेटेड कैलेंडर जारी कर दिया है। कैंलेडर में सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल हवलदार व सीपीओ समेत तमाम भर्तियों के नोटिफिकेशन निकलने का संभावित समय बताया गया है।

SSC Calendar 2026: कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026 की तमाम भर्तियों का अपडेटेड कैलेंडर जारी कर दिया है। कैंलेडर में सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल हवलदार व सीपीओ समेत तमाम भर्तियों के नोटिफिकेशन निकलने का संभावित समय और संभावित परीक्षा तिथियां बताई गई हैं। कैलेंडर के मुताबिक एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा, 2026 का नोटिफिकेशन जून 2026 में आएगा। सितंबर – नवंबर 2026 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। वहीं जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में आएगा। जनवरी – मार्च 2027 के बीच इसकी लिखित परीक्षा होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 ( SSC Calendar 2026 ) भर्ती का नाम, नोटिफिफिकेशन डेट, कब तक आवेदन, कब होगा सीबीटी - कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, 2026 टियर-I (CBE)* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जून 2026

- जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा, 2026 पेपर-I

(CBE)* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जून 2026

- सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा, फेज-XIV, 2026 CBE* मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई – जुलाई 2026

- कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा, 2026 टियर-I (CBE)* अप्रैल 2026 मई 2026 जुलाई – सितंबर 2026

- स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा, 2026 CBE* अप्रैल 2026 मई 2026 अगस्त – सितंबर 2026

- कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा, 2026 पेपर-I (CBE)* अप्रैल 2026 मई 2026 अगस्त – सितंबर 2026

- मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा, 2026 CBE* जून 2026 जुलाई 2026 सितंबर – नवंबर 2026

- दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2026 पेपर-I (CBE)* मई 2026 जून 2026 अक्टूबर – नवंबर 2026

- सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs), NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) में कांस्टेबल (GD) परीक्षा, 2027 CBE* सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 जनवरी – मार्च 2027

18 जनवरी से शुरू होगा सीजीएल टियर-2 सीजीएल टियर-2 परीक्षा की शुरुआत 18 जनवरी 2026 से होगी। पहले दिन Paper-I के तहत डेस्ट आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और टाइपिंग दक्षता को परखेगी।