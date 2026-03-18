SSB Recruitment 2026: SSB में कांस्टेबल के 1060 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
SSB Recruitment 2026: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1060 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
SSB Recruitment 2026: रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने और देश सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1060 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के अंतर्गत कांस्टेबल के 827 पद और हेड कांस्टेबल के 233 पद शामिल हैं।
एसएसबी द्वारा जारी इस विज्ञापन ने उन अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगा दी है जो लंबे समय से सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और योग्य उम्मीदवार एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकेंगे।
शैक्षणिक योग्यता:
अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कांस्टेबल (ड्राइवर) पद के लिए उम्मीदवार के पास वैध 'हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस' होना चाहिए। तकनीकी पदों (जैसे बढ़ई, लोहार आदि) के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट या कार्य अनुभव की आवश्यकता हो सकती है।
आयु सीमा:
इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है (पदों के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है)। सरकारी नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना आवेदन पूरा कर लें:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 21 मार्च 2026 (नोटिफिकेशन के अनुसार)
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026
आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है।
चयन प्रक्रिया: कैसे होगा सिलेक्शन?
एसएसबी कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवारों को चार मुख्य चरणों से गुजरना होगा:
शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): इसमें दौड़, लंबाई और सीने की माप शामिल होगी।
लिखित परीक्षा: शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित या ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स: ट्रेड से संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों के कौशल की जांच की जाएगी।
चिकित्सा परीक्षण : अंतिम रूप से चयनित होने के लिए उम्मीदवार का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार एसएसबी की भर्ती वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाकर 'Apply' लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक दस्तावेज और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
एसएसबी में चयनित उम्मीदवारों को न केवल एक आकर्षक वेतन (पे-लेवल 3) मिलेगा, बल्कि उन्हें देश की सीमाओं की रक्षा करने का गौरवपूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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