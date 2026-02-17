RSSB Jamadar Grade-II Result 2026: राजस्थान जमादार ग्रेड-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट

Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 08:58 pm IST
RSSB Jamadar Grade-2 Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड-II के रिक्त पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।

Rajasthan RSSB RSMSSB Jamadar Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड-II के रिक्त पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना रोल नंबर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

दिसंबर में आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा

जमादार ग्रेड-II के कुल 72 पदों (64 गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 08 अनुसूचित क्षेत्र) पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को किया गया था। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड (OMR आधारित) में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित हुई थी। परीक्षा के लगभग दो महीने बाद, बोर्ड ने अब सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।

3. यहां आपको "Jamadar Grade II 2025 – Merit wise List of Candidates" नाम से लिंक दिखाई देगा।

4. लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड होगी।

5. इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए 'Ctrl + F' का उपयोग करें। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आप अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव: शारीरिक परीक्षण और डीवी

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT) शामिल हैं:

शारीरिक मापदंड: सामान्य क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी निर्धारित है।

फिजिकल टेस्ट: पुरुषों को 60 मिनट में 10 किमी और महिलाओं को 35 मिनट में 5 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): शारीरिक परीक्षण में सफल होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट (12वीं मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आदि) के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रारंभिक परिणाम है और अंतिम चयन लिस्ट शारीरिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक परीक्षा की तिथियों के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें।

मेरिट लिस्ट-

RSMSSB Results
