RSSB Jamadar Grade-II Result 2026: राजस्थान जमादार ग्रेड-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट
RSSB Jamadar Grade-2 Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड-II के रिक्त पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।
Rajasthan RSSB RSMSSB Jamadar Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड-II के रिक्त पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना रोल नंबर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
दिसंबर में आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा
जमादार ग्रेड-II के कुल 72 पदों (64 गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 08 अनुसूचित क्षेत्र) पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को किया गया था। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड (OMR आधारित) में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित हुई थी। परीक्षा के लगभग दो महीने बाद, बोर्ड ने अब सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।
3. यहां आपको "Jamadar Grade II 2025 – Merit wise List of Candidates" नाम से लिंक दिखाई देगा।
4. लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड होगी।
5. इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए 'Ctrl + F' का उपयोग करें। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आप अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं।
चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव: शारीरिक परीक्षण और डीवी
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT) शामिल हैं:
शारीरिक मापदंड: सामान्य क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी निर्धारित है।
फिजिकल टेस्ट: पुरुषों को 60 मिनट में 10 किमी और महिलाओं को 35 मिनट में 5 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): शारीरिक परीक्षण में सफल होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट (12वीं मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आदि) के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रारंभिक परिणाम है और अंतिम चयन लिस्ट शारीरिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक परीक्षा की तिथियों के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें।
मेरिट लिस्ट-
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स