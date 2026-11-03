एसएसबी हेड कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, 1725 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट, 115 पदों पर भर्ती; जानें आगे की क्या होगा

सीबीटी टेस्ट में कुल 1725 उम्मीदवार सफल हुए हैं। अब ये उम्मीदवार अगले चरण यानी स्किल और टाइपिंग टेस्ट में हिस्सा लेंगे। यह टेस्ट 16 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। SSB ने 2 नवंबर 2026 को भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

SSB Head Constable Result 2026: लंबे समय के बाद आखिकार सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल)-2020 भर्ती परीक्षा का कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 115 पदों पर भर्ती होनी है। सीबीटी टेस्ट में कुल 1725 उम्मीदवार सफल हुए हैं। अब ये उम्मीदवार अगले चरण यानी स्किल और टाइपिंग टेस्ट में हिस्सा लेंगे। यह टेस्ट 16 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि SSB ने 2 नवंबर 2026 को भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कैटेगरी के अनुसार कटऑफ मार्क्स, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की जानकारी और अगले चरण की परीक्षा का शेड्यूल दिया गया है।

7 जुलाई को आयोजित हुई थी परीक्षा इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन 7 जुलाई 2026 को किया गया था। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार SSB की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से व्यक्तिगत स्कोर चेक कर सकते हैं।

यहां आपको सीबीटी टेस्ट रिजल्ट का लिंक मिलेगा। इसके सामने पीडीएफ डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करना है।

कुछ देर बाद आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

फिर अपना नाम या रोल नंबर खोजकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

आगे क्या होगा CBT में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब स्किल और टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। यह परीक्षा 16 और 18 नवंबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों की जानकारी आधिकारिक एसएसबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।

अंग्रेजी में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड जरूरी SSB हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती के स्किल और टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर निर्धारित टाइपिंग स्पीड हासिल करनी होगी। इसके लिए अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम स्पीड तय की गई है।

अंग्रेजी टाइपिंग: 35 शब्द प्रति मिनट (WPM)

हिंदी टाइपिंग: 30 शब्द प्रति मिनट (WPM)

टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी इसमें उम्मीदवारों को कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिए जाएंगे। हालांकि, आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निर्धारित टाइपिंग स्पीड हासिल करना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार तय मानक के अनुसार टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, उन्हें CBT में अच्छे अंक मिलने के बावजूद आगे की चयन प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

CBT के अंकों से तैयार होगी फाइनल मेरिट लिस्ट स्किल और टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रॉसेस से गुजरना होगा। भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट CBT में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। हालांकि, फाइनल चयन के लिए टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

SSB हेड कांस्टेबल स्किल टेस्ट का नोटिस ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके स्किल/टाइपिंग टेस्ट का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले SSB की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट https://recruitment.ssb.gov.in/ पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध Latest Circulars/Notices सेक्शन में जाएं।

यहां Information regarding the Skill/Typing Test for the post of Head Constable (Min)-2020 नाम से जारी नोटिफिकेशन खोजें।

संबंधित नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद PDF फाइल खुल जाएगी।

नोटिस डाउनलोड करें और उसमें परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ें।