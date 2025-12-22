SSA Chandigarh TGT Result 2025: SSA चंडीगढ़ TGT भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

संक्षेप: SSA Chandigarh TGT Result 2025: समग्र शिक्षा अभियान (SSA), चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT) भर्ती 2025 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम और मेरिट लिस्ट की घोषणा कर दी है।

SSA Chandigarh TGT Recruitment 2025: समग्र शिक्षा अभियान (SSA), चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT) भर्ती 2025 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम और मेरिट लिस्ट की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना स्कोरकार्ड और विषयवार मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की डिटेल्स चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में टीजीटी के 104 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया गया था। इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच किया गया था। परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही 3 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई थीं। अब अंतिम मूल्यांकन के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया गया है।

विषयवार जारी हुआ रिजल्ट प्रशासन ने विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें ये विषय शामिल हैं:

अंग्रेजी

हिंदी

गणित

पंजाबी

साइंस (मेडिकल और नॉन-मेडिकल)

सोशल स्टडीज (SST)

उम्मीदवार कैसे चेक करें अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट? 1. सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitments' सेक्शन में जाएं।

3. यहां "SSA Chandigarh TGT Written Exam Result and Merit List 2025" के लिंक पर क्लिक करें।

4. अपने विषय की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।

5. पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।

6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर ले लें।

अगला चरण: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और पहचान पत्र तैयार रखें।

वेतन और पद की जानकारी चयनित उम्मीदवारों को संविदा (Contract) के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। टीजीटी शिक्षकों को 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के वेतनमान के साथ 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी देय होंगे।