दिन में ढोया मुसाफिरों का बोझ, रात में रेलवे की फ्री Wi-Fi से पढ़ाई कर एक कुली कैसे बना IAS
sreenath k ias success story: केरल के मन्नार निवासी रेलवे कुली श्रीनाथ के. ने स्टेशन के फ्री वाई-फाई से पढ़ाई कर यूपीएससी परीक्षा पास की। जानें उनकी संघर्ष से सफलता तक की यह प्रेरणादायक कहानी।
sreenath k ias success story: देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा पास करना हर साल देश भर के लाखों युवाओं का सपना होता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे ऊंचे ओहदों तक पहुंचने का रास्ता कतई आसान नहीं होता। प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू इसके तीन मुश्किल पड़ाव होते हैं। हर साल करीब 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता चंद लोगों के ही कदम चूमती है। अक्सर कहा जाता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए महंगे कोचिंग संस्थानों, भारी-भरकम किताबों और हर तरह की सुख-सुविधाओं की जरूरत होती है। कई होनहार छात्र तो महज इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ाई का बुनियादी खर्च उठाने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन, जब इरादे फौलादी हों और मेहनत करने का जज़्बा हो, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। केरल के श्रीनाथ के. की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आज पूरे देश के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।
मन्नार की गलियों से एर्नाकुलम स्टेशन तक का सफर
केरल के मन्नार जैसे खूबसूरत इलाके से ताल्लुक रखने वाले श्रीनाथ का बचपन बेहद आर्थिक तंगी और मुश्किलों में गुजरा। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें कोई बड़ी सुविधा मिल सके। जैसे-तैसे वक्त बीत रहा था। अपने परिवार का पेट पालने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीनाथ ने एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर कुली (पोर्टर) का काम करना शुरू कर दिया। दिन भर मुसाफिरों का भारी-भरकम सामान अपनी पीठ और सिर पर ढोकर वह बमुश्किल 400 से 500 रुपये ही कमा पाते थे। आज के इस महंगाई के दौर में इतनी छोटी सी रकम से एक परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक जंग जीतने के बराबर है। लेकिन, जीवन की इस कठोर सच्चाई के बावजूद श्रीनाथ ने सपने देखना नहीं छोड़ा।
चुनौतियों को ही बना लिया अपना हथियार
आईएएस अफसर बनने का ख्वाब श्रीनाथ के दिल में गहराई तक उतर चुका था। उनके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे कि वे यूपीएससी की तैयारी के लिए सुझाई गई महंगी किताबें या स्टडी मटेरियल खरीद सकें। लेकिन उन्होंने गरीबी को कभी अपना बहाना नहीं बनने दिया और न ही कभी हिम्मत हारी। इसके बजाय, उन्होंने अपनी इन कमियों से पार पाने का एक बेहद अनोखा और शानदार रास्ता खोज निकाला।
उस वक्त सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा शुरू की गई थी। श्रीनाथ ने एर्नाकुलम स्टेशन के इसी फ्री वाई-फाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दिन के समय वह स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाते, और जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता, वह अपना मोबाइल फोन निकालकर पढ़ाई शुरू कर देते। उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त संसाधनों, यूट्यूब वीडियोज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और डिजिटल स्टडी मटेरियल का भरपूर इस्तेमाल किया। कई बार तो ऐसा भी होता था कि वह कान में ईयरफोन लगाकर डिजिटल लेक्चर्स सुनते हुए यात्रियों का सामान ढो रहे होते थे। दिन में हाड़-तोड़ मेहनत और रात में सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई उनकी दिनचर्या बस यही बन गई थी।
सफलता ने चूमे कदम
श्रीनाथ की इस खामोश लेकिन दमदार मेहनत का फल उन्हें 2018 में मिला। जब यूपीएससी के नतीजे आए, तो उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी का परचम लहरा कर हर किसी को हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिखित परीक्षा में उन्होंने 82 प्रतिशत का शानदार स्कोर हासिल किया था। अपनी इस बेमिसाल कामयाबी के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। उनकी इस उपलब्धि के चलते उन्हें आईएएस कैडर में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ।
देश भर से मिली तारीफ और सम्मान
यह कोई मामूली सफलता नहीं थी; यह इंसान के जज्बे की जीत थी। साल 2018 में, उनकी इस कामयाबी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उनकी इस अद्भुत कहानी को टेक दिग्गज गूगल इंडिया ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देकर दुनिया के सामने पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि यूपीएससी से पहले श्रीनाथ ने केरल पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) की परीक्षा भी दी थी और उसमें भी उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की थी। लेकिन, उनका असली और अंतिम लक्ष्य तो आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करना था। इसलिए, बिना रुके और बिना थके, उन्होंने यूपीएससी की अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ जारी रखी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव