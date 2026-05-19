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Indian Airforce Story:साान्या ने रचा इतिहास! वायुसेना में वो कर दिखाया जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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success story, Indian Airforce Story: स्क्वाड्रन लीडर साान्या भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च ‘कैटेगरी-A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर’ की योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं।

Indian Airforce Story:साान्या ने रचा इतिहास! वायुसेना में वो कर दिखाया जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई

Indian Airforce Story: भारतीय वायुसेना (IAF) की जांबाज महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर साान्या ने मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में एक नया और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च 'कैटेगरी-A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर' (Cat-A QFI) की योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं।

उनकी इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कामयाबी पर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर गर्व जताते हुए लिखा, "उत्कृष्टता ने उड़ान भरी है! स्क्वाड्रन लीडर साान्या ने प्रतिष्ठित कैट-A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (QFI) योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।" वायुसेना ने आगे कहा कि साान्या की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अटूट निष्ठा और निरंतर उत्कृष्टता की खोज का जीवंत प्रमाण है, जो देश के सभी भावी विमान चालकों के लिए प्रेरणा का काम करेगी।

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क्या होती है 'कैटेगरी-A' QFI रेटिंग और क्यों है यह बेहद खास?

कैटेगरी-A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (QFI) बनने का मतलब है कि अब स्क्वाड्रन लीडर साान्या न केवल युवा पायलटों को ट्रेनिंग देंगी, बल्कि वे वायुसेना के अन्य जूनियर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स को भी ट्रेनिंग देने और उनके उन्नत उड़ान कौशल का मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह अधिकृत हो चुकी हैं। यह पद पाने के लिए पायलट को चेन्नई के पास 'एयर फोर्स स्टेशन तांबरम' में स्थित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल (FIS) में 22 सप्ताह का बेहद कठिन और थका देने वाला कोर्स पूरा करना पड़ता है, जिसमें 200 से अधिक घंटों की ग्राउंड ट्रेनिंग और कड़ा हवाई अभ्यास शामिल होता है।

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कैसा रहा स्क्वाड्रन लीडर साान्या का अब तक का सफर?

सरकारी और सार्वजनिक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, साान्या वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच से जुड़ी हुई हैं। वे 20 जून 2015 को '42 शॉर्ट सर्विस कमीशन (W) एफपी कोर्स' के माध्यम से भारतीय वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त हुई थीं। अपनी असाधारण योग्यता के बल पर वे साल 2017 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनीं और जून 2021 में उन्हें प्रमोट करके स्क्वाड्रन लीडर का प्रतिष्ठित रैंक दिया गया था।

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यह गौरवशाली पल ऐसे समय आया है जब हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने भी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए साान्या को विशेष रूप से सम्मानित और बधाई दी है। आज वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और रणनीतिक हेलीकॉप्टर्स उड़ाने से लेकर फ्रंटलाइन मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने तक हर मोर्चे पर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साान्या की यह जीत यह साबित करती है कि आसमान छूने के लिए हुनर और हौसले की जरूरत होती है, किसी जेंडर की नहीं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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