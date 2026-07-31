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DTU में BA MA एजुकेशन ऑनर्स में स्पॉट दाखिला शुरू, नॉन CUET और CUET पास दोनों के लिए मौका

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने एमए ऑनर्स एजुकेशन और बीए ऑनर्स एजुकेशन कोर्स की खाली सीटों पर स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

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दाखिले की दौड़ (symbolic image)

दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने एमए ऑनर्स एजुकेशन और बीए ऑनर्स एजुकेशन कोर्स की खाली सीटों पर स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने प्रवेश कार्यक्रम और विस्तृत दिशा-निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव राय ने बताया कि प्रक्रिया में ऐसे सीयूईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो किसी कारणवश पहले प्रवेश नहीं ले सके थे, वे भी नॉन-सीयूईटी अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डीटीयू न सभी अभ्यथियों से किसी भी परेशानी से बचने के लिए विश्वविद्यालय कर वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है।

स्पॉट राउंड एक में 1358 सीटों का आवंटन

दिल्ली विश्वविद्यालय के दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्पॉट राउंड-1 में 1,358 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। अभ्यर्थियों को 31 जुलाई को शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी। इसके बाद विश्वविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश की अगली कार्रवाई करेगा।

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बीए एजुकेशन कोर्स के बारे में जानें

पात्रता

CBSE या किसी दूसरे मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्लास 12th की परीक्षा पास करनी होगी (SC/ST/PWBD/दिल्ली OBC(NCL)/डिफेंस/कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5% मार्क्स की छूट)

अगर दो या उससे ज़्यादा कैंडिडेट का UG CUET-2026 मेरिट स्कोर एक जैसा है, तो आखिरी क्वालिफाइंग UG डिग्री के मार्क्स टाई ब्रेकर के तौर पर गिने जाएंगे। अगर स्कोर अभी भी टाई रहता है, तो ज़्यादा उम्र वाले एप्लिकेंट को एडमिशन दिया जाएगा।

कैसा है कोर्स

दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी एक खास 4 साल का B.A. एजुकेशन (Hons.) प्रोग्राम देती है। यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स को सफल एजुकेटर बनने और एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स और लाइफलॉन्ग लर्निंग के लिए कमिटमेंट को बढ़ावा देना है।

करिकुलम NEP 2020 फ्रेमवर्क के साथ अलाइन्ड एजुकेशन की पूरी समझ पर ज़ोर देता है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस के अलग-अलग पहलुओं को जानेंगे, मौजूदा चुनौतियों और नए सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। स्कूलों और NGOs के साथ इंटर्नशिप के ज़रिए, उन्हें कीमती प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रोफेशनल नेटवर्क बनेंगे।

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प्रोग्राम के मकसद

B.A. (एजुकेशन) प्रोग्राम का मकसद है:

कोर एजुकेशनल थ्योरी और मेथडोलॉजी की पूरी समझ बनाना। एजुकेशनल चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स का इस्तेमाल करना। एजुकेशनल प्रैक्टिस को इन्फॉर्म करने के लिए रिसर्च करना और डेटा को एनालाइज करना।

स्टूडेंट्स, कलीग्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ असरदार तरीके से इंटरैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। एजुकेशनल पॉलिसी को बनाने और लागू करने में मदद करें।

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बराबरी - B.A एजुकेशन (ऑनर्स) से जुड़ा प्रोग्राम का कंटेंट UG प्रोग्राम के बराबर है और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के B.A. डिग्री के बराबर है। जो स्टूडेंट्स यह प्रोग्राम पास करते हैं, उन्हें UGC के नियमों के मुताबिक PG डिग्री या एजुकेशन में रिसर्च स्टडीज़ करने के लिए एलिजिबल माना जाता है।

समय: 4 साल सेमेस्टर: 8 कुल क्रेडिट: 176

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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